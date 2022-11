👉“RIEMPIAMO IL PALAZZO” CON WOODSTOCK PARTY E METEOR BASKET DI RENAZZO

Renazzo diventa protagonista, con due associazioni importanti sul proprio territorio, dell’iniziativa “Riempiamo il Palazzo” promossa dalla Benedetto XIV per la partita di domenica 20 novembre alla Milwaukee Dinelli Arena.

Woodstock Party ha un’associazione di volontariato che da 25 anni opera sul territorio di Renazzo e non solo, il loro target è sempre stato legato alla beneficienza. Da anni portano avanti diversi progetti legati al territorio locale, hanno inoltre costruito scuole, strutture e ospedali in vari paesi dell’Africa. Con le loro attività sostengono l’associazione Padre Guido e Bimbo Tu o.n.l.u.s per portare aiuto, assistenza e supporto materiale, logistico, morale, psicologico ed economico ai bambini e alle famiglie dei bambini affetti da Tumori del sistema Nervoso Centrale e periferico e da altre gravi malattie patologie encefalo-midollari e cranio-vertebrali. Il loro evento principale si caratterizza di una tre giorni musicale in estate.

Luca Taddia presidente di Woodstock Party, consigliere comunale e grande tifoso biancorosso ha così commentato questa collaborazione:

“L’offerta legata alla vendita dei biglietti per la partita di domenica andrà a Padre Guido, sono 25 anni che seguo la Benedetto e quando mi è stata offerta questa opportunità di collaborazione ho accettato volentieri. Oltre che fare del bene per entrambe le entità l’augurio è che qualcuno si appassioni.”

Anche l’importante realtà sportiva A.S.D. Meteor Basket di Renazzo, rappresentata dal Presidente Roberto Ramponi, ha aderito all’iniziativa promossa dalla società biancorossa.

La modalità di vendita dei biglietti da parte di Woodstock Party è gestista sui canali social (pagina Facebook dell’associazione).

Per la vendita presso i Meteor Basket rivolgersi direttamente alla società oppure all’edicola Ramponi di Renazzo.

Ricordiamo inoltre che Eurotarget è la nuova biglietteria ufficiale della Benedetto XIV oltre a Goldbet per l’acquisto di biglietti offline.

Orario apertura Eurotarget:

9-19 tutti i giorni

9-13 sabato

