👉RINVIO GARA 2 TRAMEC CENTO-FORTITUDO BOLOGNA

In via precauzionale, per via dello stato di allerta attivo in Emilia-Romagna, la Benedetto XIV comunica che a seguito dell’ordinanza del

Sindaco firmata nel primo pomeriggio la partita prevista per oggi mercoledì 17 maggio contro la Fortitudo Bologna non verrà disputata.

Seguiranno comunicazioni per eventuali aggiornamenti. Al momento la partita è rinviata a data da destinarsi.

I biglietti acquistati in precedenza restano validi.

