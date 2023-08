👉Si amplia l’offerta ricettiva sulla costa di Comacchio – l’Hotel Paradiso (al lido di Pomposa)

Un nuovo investimento che amplia l’offerta ricettiva della costa di Comacchio. Si tratta dell’Hotel Paradiso (in via delle Tofane, al lido di Pomposa). “Un progetto nato quasi per scherzo e poi diventato un vero e proprio traguardo che ci ha visto lavorare duramente per una decina di mesi – spiega Marica Mangherini, la proprietaria della nuova struttura alberghiera (associata Ascom) che ha aperto i battenti appena poche settimane fa – una scelta nella quale bisogna buttare il cuore oltre l’ostacolo, e se mi posso permettere un suggerimento ai giovani – l’entusiasmo deve essere sempre alla base di tutto. Un sentimento che deve essere di supporto per sostenere in ogni modo i nostri Lidi. Il nostro nostro obiettivo è di creare le condizioni per avvicinare ad un tradizionale pubblico di famiglie anche i più giovani” conclude MaricaDiciassette le stanze del “Paradiso”, per una quarantina di posti letto complessivamente, modernamente arredate ed accessibili con un occhio all’occupazione perché l’albergo impiega al momento già due persone per il servizio ai piani oltre alla nostra famiglia”



Un territorio caratterizzato da campeggi e seconde case e dove la recente struttura alberghiera costituisce un elemento di novità ampliando concretamente il ventaglio dell’ offerta ricettiva sulla nostra costa, un elemento questo che intende sottolineare con soddisfazione Gianfranco Vitali, presidente della delegazione Ascom Confcommercio a Comacchio: “Si tratta di una bella notizia. La presenza di una nuova struttura come l’Hotel Paradiso testimonia il coraggio e la determinazione imprenditoriali della nostra associata e va nella direzione di colmare la richiesta sempre maggiore, da parte dei turisti, di posti letto di eccellenza e qualità” conclude il presidente della delegazione nella città del Trepponti.

