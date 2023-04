📺 BASKET: LA TRAMEC PERDE PER UN SOFFIO, È VITTORIA PER LA VANOLI 79-82

La Tramec Cento chiude l’andata del girone giallo di Serie A2 OldWildWest davanti al proprio pubblico: alla Milwaukee Dinelli Arena arriva la Vanoli Cremona, per il rematch della finale di Coppa Italia. A Busto Arsizio i lombardi si imposero per 65-60.

Il primo canestro della partita porta la firma di capitan Tomassini, a segno da tre punti. Cremona, con i due liberi di Eboua, sblocca il proprio tabellino. La partita, equilibrata, vede le due squadre alternarsi al comando, con tanti viaggi in lunetta da una parte e dall’altra. Marks e Lacey trovano il fondo della retina in penetrazione, mentre Kuuba, premiato da Zilli, appoggia due punti. A metà del primo quarto il tabellone dice 9-10 per la Vanoli. Gli ospiti cercano il primo break con la bomba di Lacey dal palleggio, Zilli tampona con due tiri liberi e Archie pareggia dalla lunetta. La Tramec torna poi in vantaggio con il jumper di Mussini: coach Cavina ferma il gioco sul 15-13 con 2.13 sul cronometro. Nel finale di primo quarto la Benedetto XIV trova il +4 con Marks, mentre Cremona reagisce con Piccoli, a segno da tre. La bomba di Pacher vale il pareggio per gli ospiti: 19-19 dopo dieci minuti gioco.

Mussini inaugura il secondo parziale: tripla per il play biancorosso. La partita continua a viaggiare sui binari dell’equilibrio, con canestri da una parte e dall’altra e le squadre che si rispondono colpo su colpo: Tomassini segna da tre, Pacher risponde a tono. Mussini segna dalla media il canestro del 29-27, Pacher, on fire, mette la freccia per la Vanoli: 29-30. Marks appoggia il contro-sorpasso dei padroni di casa, seguito da due liberi a bersaglio di Mussini. Eboua accorcia con il piazzato dalla media, Alibegovic con la tripla riporta avanti i suoi: 33-35 e time-out per coach Mecacci a 4.04 dall’intervallo. Berti pareggia momentaneamente dopo qualche azione senza canestri da entrambe le parti ma Denegri consente a Cremona di tornare immediatamente in vantaggio. Le percentuali calano nettamente nel finale di primo quarto, nonostante la Vanoli raggiunga il +5 prima del time-out di coach Mecacci a 0.53 dallo scadere. Zilli recupera il rimbalzo offensivo e segna due punti importanti prima del buzzer beater di Denegri: Cremona torna negli spogliatoi in vantaggio per 37-42.

Denegri apre il terzo quarto con due punti, mentre Marks e Pacher bruciano la retina dall’arco: massimo vantaggio per la Vanoli a +7. Eboua fa uno su due ai liberi mentre la difesa ospite riesce a imbrigliare l’attacco centese e la Vanoli riesce a mantenere il controllo della partita. Zilli segna con fallo e ridà nuova linfa all’attacco della Tramec, anche se Cremona non ci sta e trova la gran tripla di Lacey, che segna poi in sospensione il canestro del +10: coach Mecacci chiede il time-out sul 47-57. Mussini prova a lanciare la rimonta, con Tomassini che appoggia altri due punti: Mobio segna una tripla pesantissima per allontanare nuovamente la Tramec. Il finale di terzo quarto segue il copione dei minuti precedenti: Cento è agganciata alla partita ma non riesce a chiudere definitivamente il gap. Il terzo quarto termina 54-60.

Kuuba è bravo a farsi trovare sotto canestro in avvio di quarto periodo, Denegri segna invece da tre punti. Il distacco rimane invariato, con Archie che a una mano schiaccia il 58-64. Entrambe le squadre riescono a trovare continuità in attacco, con la Tramec che si affida ad Archie: 62-66 dopo l’appoggio dell’ala statunitense e time-out per coach Cavina a 6.02 dalla fine. Eboua segna due punti in sottomano al rientro in campo: la tripla di Mussini riporta però la Benedetto XIV a un solo possesso di distacco. Eboua risponde a Zilli, prima del canestro dalla media di Marks. Il due più uno di Denegri restituisce alla Vanoli il +4: questa volta è coach Mecacci a fermare il gioco. Marks, dopo una partita difficile, trova la bomba del -1, seguita da quella del sorpasso: 75-73 per la Tramec, time-out per Cavina. Lacey impatta la partita dalla media, ma Tomassini non ci sta e fa due su due in lunetta. Denegri risponde con un canestro difficilissimo: 77-77 alla soglia dell’ultimo minuto di gioco. Mussini, glaciale dalla lunetta, segna due punti importanti, Lacey pareggia a 30” dal termine. La Vanoli ha il possesso decisivo: Lacey, in step-back, brucia la retina a quattro decimi dalla fine. Dopo il time-out di coach Mecacci, Tomassini non riesce a pareggiare dall’angolo: Cremona vince 79-82. Il miglior marcatore della gara è Denegri (20), per la Benedetto XIV chiudono in doppia cifra Mussini, Marks (19 a testa), Zilli (15) e Tomassini (10).



TRAMEC CENTO – VANOLI CREMONA: 19-19, 37-42, 54-60, 79-82

Tramec Cento (All. Matteo Mecacci): Moreno n.e., Mussini 19, Marks 19, Tomassini 10, Baldinotti n.e., Kuuba 6, Archie 6, Ulaneo n.e., Berti4,Zilli 15



Vanoli Cremona (All. Demis Cavina): Lacey 17, Caroti 5, Denegri 20, Alibegovic 5, Vecchiola n.e., Piccoli 3, Eboua 13, Mobio 5, Pacher 14, Ndzie n.e.

Arbitri:Radaelli,Chersicla,Centonza

