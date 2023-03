📺 GUARDIA DI FINANZA: Operazione ‘Al Capone’, una denuncia per sfruttamento del lavoro

GDF FERRARA – OPERAZIONE ‘AL CAPONE’:

‘CAPORALE’ PAKISTANO DENUNCIATO ALL’AUTORITÀ

GIUDIZIARIA PER LO SFRUTTAMENTO DI 50CONNAZIONALI IMPIEGATI

COME BRACCIANTI AGRICOLI.

I finanzieri del Comando Provinciale di Ferrara hanno concluso un’articolata indagine di

polizia giudiziaria, sotto lo stretto coordinamento della Procura Estense, che ha portato

all’individuazione di un “caporale” di nazionalità pakistana, il quale approfittando dello

stato di bisogno dei suoi connazionali, una cinquantina, si è reso responsabile del reato

di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, accumulando, illecitamente, nel

periodo 2019-2022, somme di denaro per oltre 170.000 €.

Gli approfondimenti investigativi condotti dalle Fiamme Gialle di Comacchio, hanno

consentito di risalire alle responsabilità di un soggetto extracomunitario residente nel

Comune di Argenta, il quale “arruolava” su richiesta di aziende agricole del ferrarese e del

bolognese la manodopera necessaria ad assicurare lo svolgimento delle attività agricole

stagionali, dalla potatura degli alberi, alla semina, alla raccolta dei prodotti della terra.

In cambio “il caporale” non chiedeva soldi alle aziende bensì ai lavoratori costretti a

riconoscergli una sorta di “tangente”, quantificata dagli investigatori fra il 40% e il 50%

della paga mensile, in media, dagli 800 € ai 1.200 €, a fronte dell’illecita attività di

intermediazione per la loro collocazione nelle diverse aziende, per il trasporto dal domicilio

ai luoghi di lavoro e per l’affitto di una stanza in abitazioni, il più delle volte fatiscenti e

prive dei minimi standard igienici, messe a disposizione dallo stesso “caporale”, nei

comuni di Portomaggiore e Argenta. Dunque un sistema perfettamente organizzato quello

adottato dallo “sfruttatore” che grazie alla sua posizione dominante monopolizzava il

mercato del lavoro dei braccianti agricoli assoldati. Solo nel periodo 2019-2022, “il

caporale” ha accumulato illecitamente somme di denaro per oltre 170.000 €.

Per assicurarsi di ricevere puntualmente a fine mese il corrispettivo estorto ai lavoratori, il

pakistano accompagnava personalmente i propri connazionali ai bancomat degli istituti di

credito del ferrarese, dove faceva prelevare le somme di denaro verbalmente pattuite. Le

ricostruzioni investigative svolte hanno permesso di accertare l’effettivo sfruttamento dei

lavoratori arruolati che vivendo in condizioni economiche precarie e dovendo mantenere

nel Paese di origine le proprie famiglie bisognose, hanno dovuto accettare le condizioni

imposte loro dal “caporale”, finanche sottostare a turni di lavoro straordinari per

incrementare la quota destinata all’ “intermediario”.

Le prove del reato contestato sono state raccolte dagli investigatori delle Fiamme Gialle

comacchiesi attraverso una costante attività di osservazione, pedinamento e controllo del

pakistano, dall’esame della documentazione rinvenuta e sottoposta a sequestro nel corso

della perquisizione dell’abitazione del medesimo e dall’esame dei conti correnti bancari

acquisiti e analizzati. Particolarmente interessante e risolutivo ai fini della qualificazione della condotta illecita è stato il rinvenimento dei “libri mastri” sui quali l’indagato era solito

annotare in modo sistematico le generalità dei lavoratori gestiti, le ore di lavoro

effettivamente prestate e le somme di denaro estorte.

L’attività espletata testimonia l’impegno della Guardia di Finanza contro ogni forma di

sfruttamento della manodopera per difendere i diritti dei lavoratori, i quali spesso, come

dimostra l’indagine eseguita, sono immigrati che vivono in particolari condizioni di

vulnerabilità (scarsa conoscenza della lingua italiana e degli strumenti di tutela, inidonea

sistemazione abitativa, distanza dai luoghi di lavoro, stato di bisogno) e costituiscono un

potenziale bacino d’offerta di lavoro sottopagato e dequalificato. Questo fenomeno

interessa anche il ferrarese che ha un’economia a forte vacazione agricola che necessita

di colmare, a volte, quel vuoto strutturale fra domanda e offerta di lavoro.

