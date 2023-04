📺 OSPEDALE DI CENTO: Conferenza del Sindaco Accorsi – la difesa dell’Ospedale

Elenco le attività di Cento capoluogo e frazioni che ad oggi hanno aderito alla raccolta firme. Potrete sottoscrivere la petizione a favore del mantenimento degli attuali servizi ospedalieri e del mantenimento del PRONTO SOCCORSO e del PUNTO NASCITA. Gandolfi Rita – Via Matteotti 1Elysium Profumerie – Via Matteotti 6Forni – Corso del Guercino 35/37Gioielleria Pradelli – Corso del Guercino 39Pasticceria la Farmacia – Corso del Guercino 50Divarese Cento – Corso del Guercino 52Gioielleria Tassinari – Corso del Guercino 64Farmacia Lodi – Corso del Guercino 67/bWitch Abbigliamento – Corso del Guercino 72Forno Naldi – Corso del Guercino 74/1Fiori di Zucca – Corso del Guercino 76Art Cafè – Corso del Guercino 76Unique – Via Marcello Provenzali 2Fly Cafè – Via Marcello Provenzali 6Undercolors of Benetton – Via Marcello Provenzali 8aWalter Fiocchi – Piazza del Guercino 36Caffè Gambrinus – Via del Curato 6Bocciofila – Via Ugo Bassi 100 c/o Areacentese Laboratorio Analisi Salvi – Via Marescalca 2/A Caffetteria degli Angeli Viale Bulgarelli 7 Forno Naldi Cento Farmacia Cantelli Cento Dolci Magie (Corporeno) Romana e Filippo Ferri parrucchieri (Corporeno) Tabaccheria Reno centese Officina del buono (Pieve di Cento) Gelateria Mazzini (Casumaro) Parrucchiera Federica ed Eleonora (Casumaro) Tabaccheria Cevolani Enrico (Casumaro) Tabaccheria Di Rosiello (Casumaro) Bar pasticceria Rinaldi (Casumaro) La frutteria di Barbieri Gabriella (Casumaro) Caffè della piazza (Casumaro) Parrucchiera Silla (Bevilacqua) Forno Effrel (Bevilacqua) Pizzeria Mettiu (Bevilacqua) Punto e virgola (Renazzo)Ci troverete anche presso la sede di Fratelli d’Italia in Corso Guercino il martedì e il venerdì alle 18.00!

