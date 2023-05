📺’LA BELLA STAGIONE’: Gli eventi estivi della Fondazione Borgatti

In arrivo, da mercoledì 7 giugno p.v., “La Bella Stagione” la rassegna di eventi estivi realizzata da Fondazione Teatro G.Borgatti in collaborazione con il Comune di Cento. 23 eventi che prenderanno vita nel cuore pulsante di Cento e che garantiranno intrattenimento e svago per tutte le età, realizzati anche grazie alla collaborazione con le numerose realtà e associazioni culturali del territorio.

Il progetto nasce dalla necessità di veicolare un messaggio di rinnovamento e freschezza, in grado di fare sintesi dei tanti elementi che caratterizzeranno la programmazione della rassegna estiva, che quest’anno vedrà il convergere di eventi musicali, cinematografici, sportivi, di rievocazione storica o semplice intrattenimento.

Si è deciso di titolare la rassegna “La Bella Stagione” perché richiama il bel tempo, le serate all’aperto, l’estate e in qualche modo evoca il superamento di un periodo complicato come quello che hanno vissuto i centri storici nei lunghi anni della pandemia.

Il visual, incentrato sui colori dell’estate (il blu del cielo terso e l’arancione intenso del sole al tramonto), si caratterizza per il suo taglio minimal e giovanile: il logo affianca al titolo una fetta d’arancia (che rappresenta in realtà anche uno spicchio di sole), proprio per significare la freschezza di una rassegna da gustare come un aperitivo. Non a caso a completare la grafica troviamo un bicchiere da aperitivo tracciato sui punti luminosi di una ipotetica costellazione, metafora di belle serate vissute sotto il cielo stellato nel cuore splendente del centro storico cittadino.

L’idea nasce dalla necessità di rappresentare al meglio la sintesi tra tradizione (la parola “stagione” è molto cara al Teatro) e innovazione, di aprirsi ad un pubblico più ampio, fatto di famiglie, di giovani e giovanissimi, consentendo a tutti di vivere (e a “gustare”) la propria città.

Dichiarazione Sindaco Edoardo Accorsi

La presentazione di questa rassegna estiva, rinnovata nei modi, nello stile e nel contenuto conferma e ribadisce il lavoro che stiamo facendo per valorizzare la nostra città, con un lavoro specifico pensato sul nostro centro storico. Sarà una rassegna culturale, sportiva, artistica e di divertimento. Rivolta a tutte le fasce d’età, con un occhio particolare ai giovani ai quali vogliamo offrire opportunità di divertimento e svago in città. Quando lo abbiamo fatto anche le famiglie ci hanno ringraziato. Stesse famiglie con figli più piccoli che vogliamo coinvolgere attraverso il cinema in piazza. Una “bella stagione” è quello che merita una bella città come la nostra. Una città viva, con il cuore che batte forte e che sta recuperando, un passo alla volta, la sua storica vivacità. Un ringraziamento particolare all’Assessore alla cultura Silvia Bidoli e alla Fondazione Teatro Borgatti per il loro lavoro.

Dichiarazione Assessore Silvia Bidoli

“La bella stagione” un nome che racchiude tanti significati: un primo evidente richiamo all’estate e al bel tempo ma anche al piacere di godersi le lunghe giornate estive in compagnia; al godersi il tempo libero sorseggiando uno spritz o ascoltando della bella musica. Una rassegna fresca, nuova, che abbiamo costruito cercando di dare il giusto spazio a tante iniziative, diversificando le location e le caratteristiche: abbiamo concerti, dj-set, cinema ma anche lo sport con il Whitty Summer Basket e la cultura con il Palio Guerciniano. Abbiamo dato la giusta importanza anche alla comunicazione, con una promozione ad hoc che saprà raccontare al meglio questi due mesi ricchissimi, dal 7 giugno al 27 luglio. Fondamentale sarà animare tutto il centro storico, dalla Rocca, alla piazza fino a tutte le vie del centro: una cornice naturale perfetta per questa rassegna che invito tutti a godersi al meglio.

Dichiarazione Presidente Fondazione Teatro, Giorgio Zecchi

“Un traguardo che consolida ancora una volta la sinergia tra Comune di Cento e Fondazione Teatro G.Borgatti. Una rassegna per tutti, composta da eventi dal taglio giovane e fresco ma che strizza anche l’occhio alla tradizione, inglobando eventi storici e sportivi da sempre cari a tutti noi centesi”

PROGRAMMA RASSEGNA:

MUSICA – Concerti e Dj Set-(Piazzale della Rocca)

Venerdì 9/06: DJ SET – (Discoring)

Sabato 10/06: ROVERE

Giovedì 15/06: I LUF

Venerdì 16/06: DJ SET (a cura dell’organizzazione eventi “Quattroeventi”)

Giovedì 22/06: JOE BASTIANICH & LA TERZA CLASSE

Venerdì 23/06: DJ SET (a cura dell’organizzazione eventi “Quattroeventi”)

Giovedì 29/06: RUMBA DE BODAS

Venerdì 30/06: DJ SET (a cura dell’organizzazione eventi “Quattroeventi”)

Sabato 01/07: EUFORIKA PARTY BAND

ROVERE

Quasi 90k followers su Instagram e più di 11mln di ascolti su Spotify.

La band esordisce nel 2017 con i singoli la pioggia che non sapevo e caccia militare; i brani vengono fatti ascoltare a Gianrico Cuppari, manager dei Pinguini Tattici Nucleari, in occasione di un loro concerto e piacciono al punto da convincerlo a diventare loro manager.

L’8 marzo 2019 esce il singolo TADB, che due anni più tardi verrà certificato disco d’oro.

Il 29 marzo esce il primo album disponibile anche in mogano (Sony Music), con la collaborazione di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e Giorgio Patelli. Il 25 ottobre pubblicano l’EP ultima stagione, prodotto da Fabio Gargiulo, contenente tre tracce inedite.

Dopo la fine del tour inerente all’EP, la band annuncia su Instagram l’entrata ufficiale di Davide “Frank” Franceschelli, bassista, e Marco “Paga” Paganelli, batterista e polistrumentista, nella formazione ufficiale. Entrambi avevano già collaborato al processo creativo e di scrittura dei brani, ma risultavano solo come turnisti.

Il 5 giugno 2020 presenziano come artisti ospiti nel singolo Instagrammare dei Legno. Il 26 luglio esce il singolo mappamondo. Nel corso dell’anno collaborano alla realizzazione della graphic novel rovere – disponibile anche a fumetti, edita da BeccoGiallo.

Nel 2021 pubblicano i singoli Freddo cane – che vede il featuring del cantante Mameli –, bim bum bam (scritto con Riccardo Zanotti) e lupo.

Il 21 gennaio 2022 viene pubblicato il singolo crescere e viene annunciata l’uscita dell’album dalla terra a marte (sempre per Sony) al 18 febbraio. Il 1º maggio partecipano al Concertone in piazza san Giovanni a Roma. Il 3 giugno esce il singolo sottacqua, in collaborazione con la cantautrice chiamamifaro. Il 23 giugno hanno dato via a un tour estivo che si è concluso il 2 settembre.

Il 28 marzo 2023 la band annuncia su Instagram l’uscita dal gruppo del bassista Davide “Frank” Franceschelli.

Hanno aperto i concerti dei Pinguini Tattici Nucleari ed Eugenio in Via Di Gioia.

Formazione:

Nelson Venceslai – voce

Luca Lambertini – chitarra

Lorenzo “Stiva” Stivani – tastiere, synth e percussioni

Marco “Paga” Paganelli – batteria

I LUF

I Luf nascono da un’idea di Dario Canossi, nato sulle montagne della Val Camonica, in provincia di Brescia, terra che ispira quasi tutte le sue canzoni. Canzoni che parlano di vita comune e “camuna”, personaggi e storie vere nel senso più poetico del termine. Piccole perle di dialetto, amore per la cultura, tradizione popolare e impegno sociale, tutti elementi che sono alla base della filosofia dei Luf. Da quelle parti “luf” vuol dire lupi e i Luf infatti sono un branco di musicisti che arrivano da esperienze diverse e che insieme creano un impatto sonoro forte, con una grande impronta folk-rock, dove si incontrano temi e musiche tradizionali rielaborate con ritmiche travolgenti. Ne esce un impasto divertente e vitale che trascina e coinvolge.

Il gruppo prende forma all’alba del 2000: due anni di duro lavoro e finalmente arriva il primo disco: “Ocio ai Luf” che ottiene un ottimo successo sia popolare che di critica, confermato dalla calda accoglienza ai concerti, ambito dove i Luf danno il meglio. Ogni concerto una festa di allegria e impegno nella migliore tradizione della musica d’autore italiana. Se da un lato le musiche de “I Luf” creano un’atmosfera gioiosa, dall’altro i testi delle canzoni, taluni in dialetto della Val Camonica, sono profondi, impegnati e ricchi di riferimenti all’attualità.

Dal 2002 ad oggi I Luf hanno pubblicato 23 dischi tra album di inediti, raccolte, live e libri e suonato in più di mille concerti.

Formazione:

Dario Canossi: voce e chitarra

Sergio Pontoriero: banjo, mandolino, chitarra resofonica e voce

Cesare Comito: chitarra e voce

Pier Zuin: cornamuse e flauti

Lorenzo Marra: fisarmonica e voce

Alberto Freddi: violino e voce

Samuele Radaelli: batteria

Alessandro Rigamonti: basso e contrabbasso

JOE BASTIANICH & LA TERZA CLASSE

Dopo il successo del Good Morning Tour nel 2022, JOE BASTIANICH annuncia le prime date del suo tour estivo 2023, che vedrà l’eclettico artista calcare i palchi delle principali venue della penisola, insieme alla band partenopea La Terza Classe. Il progetto ‘Joe Bastianich & la Terza Classe’, nasce dalla passione sconfinata di Joe per la musica rock, blues, soul e folk americana, che lo ha portato al sodalizio artistico con La Terza Classe, una delle poche realtà musicali italiane che sin dalla sua nascita si occupa di ricercare e di comporre musica ispirandosi al folk americano.

“Non vediamo l’ora di ripartire e di avere quante più persone possibili sotto i bellissimi palchi italiani che andremo a calcare, ancora una volta insieme. Porteremo in giro un sound più maturo, più elettrico, ma sempre denso di riferimenti alle radici della musica che amiamo e che scriviamo”. – dichiarano JOE BASTIANICH & LA TERZA CLASSE.

Il tour, organizzato da Barley Arts, partirà domenica 14 maggio da Grosseto e toccherà diverse città, accendendo l’estate italiana con l’iconica energia di JOE BASTIANICH e immergendo il pubblico tra le inconfondibili sonorità statunitensi dei generi folk, blues e bluegrass.

JOE BASTIANICH, classe 1968, nasce nel Queens da una famiglia di ristoratori emigranti di origini istriane. È un celebre ristoratore italo-americano che negli anni ha inaugurato più di venti ristoranti italiani in tutto il mondo, fondato con la sua famiglia la Cantina Bastianich a Cividale del Friuli, La Mozza in Maremma e inseguito successi nel mondo della tv e della musica. Dopo aver portato per anni la cucina italiana in America, dopo la pandemia di Covid-19 ha deciso di seguire il percorso inverso portando all’Italia la parte più autentica e viscerale dell’America tramite il cibo, inaugurando nel 2021 a Milano Joe’s American BBQ. Personaggio istrionico, autore di libri (l’ultimo pubblicato per Mondadori “Il Grande Racconto del Vino Italiano”) e alla continua ricerca di nuovi stimoli, Joe è anche un grandissimo appassionato di musica – nel 2020 pubblica infatti il suo primo album Aka Joe cui seguirà nel 2022 Good Morning Italia, scritto in collaborazione con la band La Terza Classe, con cui Joe si esibisce attualmente nelle principali piazze italiane.

Tra le sue apparizioni più amate in Italia dal grande pubblico c’è sicuramente quella nei panni del temuto giudice di Masterchef ma anche in quelli più divertiti al tavolo di Italia’s Got Talent. Di recente Joe è stato protagonista per Sky Arte di Good Morning Italia, un racconto musicale ed enogastronomico in giro per l’Italia. Sempre nel 2022 ha debuttato nel mondo del podcast con l’inedita serie Wine Heroes, prodotta da Dopcast su soggetto originale di Banijay Italia in cui è stato la voce narrante di un viaggio dedicato ai vini eroici d’Italia. Nella scorsa stagione indossa il prestigioso completo di Iena, per il programma di Davide Parenti, raccontando da inviato l’emergenza dei profughi di guerra dell’Ucraina, il mondo delle criptovalute e un avvincente viaggio in Perù alla scoperta della ayahuasca. Nel 2023 partecipa, insieme all’amico Andrea Belfiore, al programma Pechino Express per Sky.

Formazione:

Joe Bastianich: Voce, Ch. Acustica

Pierpaolo Provenzano: Voce, Ch. Acustica

Enrico Catanzariti: Voce, Batteria

Rolando Gallo Maraviglia: Voce, C.Basso

Alfredo D’Ecclesiis: Voce, Armonica

Michelangelo Bencivenga: Voce, Banjo

RUMBA DE BODAS

I Rumba de Bodas sono la band che sta facendo ballare il mondo! Nati nel 2008 da otto ragazzi bolognesi accomunati dalla passione per la musica e l’avventura, questo gruppo ha fuso ska, funk, ritmi latini e afro in un sound che fa vibrare ogni palco. Famosi per trasformare ogni concerto in una grande festa, i Rumba de Bodas hanno guadagnato una solida reputazione in Italia e all’estero, partecipando a festival come Boomtown Fair, Fusion Festival, Edinburgh Jazz Festival, Cous Cous Festival, Irlanda in Festa, Montreux Jazz Festival, Seoul Music Week 2019, SulaFest 2020.

Dopo aver ridotto la loro formazione da otto a sette, la band ha continuato a rinnovare il loro sound e a rilasciare album di successo come “Just Married” (2012) e “Karnaval Fou” (2014) facendo sold-out nelle piazze e nei locali di tutta Europa. Il 2018 ha segnato il loro terzo progetto, “Super Power”, pubblicato da Irma Records. Nel 2020, i Rumba de Bodas sono tornati alla ribalta con il singolo “Isole”, seguito da “Rimini Minivan” (Rubik Media GER) nel Giugno 2021.

Dopo un altro cambiamento nella formazione a Luglio 2021, il Minivan Tour 2021 ha visto i Rumba de Bodas esibirsi in tutta Europa, incluse Germania (Fusion Festival 2021), Svizzera, Albania (Hemingway Festival 2021), Francia, Austria (Saalfeden Music Festival 2021) e Italia. Dopo il tour, la band è tornata nello studio Ciao Mare (R.Casadei) a Gennaio 2022 per registrare una cover originale in stile Rumba de Bodas per celebrare le loro radici come ambasciatori dell’Emilia Romagna nel mondo. I Rumba de Bodas continuano a regalare momenti indimenticabili sui palchi internazionali, lasciando il segno con la loro musicalità unica!

I Rumba de Bodas sono stati invitati a Casa SIAE “sulle strade della musica” per il festival di Sanremo 2022 e, dopo aver rilasciato il nuovo singolo Krabu (Rubik Media) ad Aprile, un brano che parla del mondo e della sua scoperta inspirata dalla musica tradizionale africana e reintrempetandola Rumba-style, hanno entusiasmato il pubblico con il loro intenso tour estivo che li ha visti esibirsi su vari palchi dal Stoccarda Des Kulturen Festival, Botanique di Bologna al rinomato Sysiphos Club di Berlino, condividendo anche il palco con la Mirko Casadei Orchestra al Rimini Balamondo Festival. Il video musicale del nuovo singolo Todo Mundo (Rubik Media) uscito ad Ottobre è stato filmato in collaborazione con la Civica Scuola di Cinema “Luchino Visconti” a Milano e presentato in anteprima per la Milan Music Week 2022 al Nibada Theatre Club. Con l’uscita del nuovo singolo Fête des Mouvements il 27 Gennaio 2023, i Rumba si preparano per il loro quarto album “Yen Ko” che verrà rilasciato il 3 Marzo 2023. Con un tour sudamericano previsto per Marzo e Aprile, i Rumba sono pronti a iniziare il 2023 con il botto e a scuotere i palchi di tutto il mondo!

Se vuoi unirti alla festa, non perdere i loro spettacoli!

Formazione:

Rachel Doe alla voce,

Kim Gianesini l sax contralto,

Mattia Franceschini alle tastiere e synth,

Fabio Scalmana tromba

Giacomo Vianello Vos al basso

Alessandro Orefice alla batteria.

NEW EUFORIKA

Un progetto di intrattenimento e coinvolgimento totale!

E’ il desiderio di uscire dai canoni della normale coverband di settore per realizzare uno spettacolo che si evolva in ogni direzione e si adatti a qualsiasi contesto.

Molto più di una cover band, molto più di una tribute band… New Euforika è una Party Band Multitributo.

Uno spettacolo coinvolgente e originale insieme alle Star che hanno caratterizzato mezzo secolo di musica, con continui cambi di costumi e generi musicali, facendovi così ballare e cantare le maggiori hit dance, pop, rock degli anni 70, 80, 90, fino ad oggi.

Saranno sul palco per voi Freddie Mercury, Gli Abba, Gloria Gaynor, Vasco Rossi, Jovanotti, Spagna, Kiss e tanti tanti altri!!

Un’esplosione di energia allo stato puro grazie ai due cantanti Alice e Gianluca che, pur non prendendosi troppo sul serio, sapranno in maniera simpatica ed ironica coinvolgere e divertire un pubblico davvero eterogeneo.

EVENTI:

The Castle Garden – I dopo cena del Mercoledì

Quattro appuntamenti nella suggestiva cornice del Cortile della Rocca dal tramonto a notte fonda: un piacevole dopo cena dedicato ai più giovani, ma non solo, ascoltando buona musica e sorseggiando gustosi cocktail.

A cura dell’organizzazione eventi “Quattroeventi”.

mercoledì 7/06, dalle 21 a mezzanotte

mercoledì 14/06, dalle 21 a mezzanotte

mercoledì 21/06, dalle 21 a mezzanotte

mercoledì 28/06, dalle 21 a mezzanotte

CINEMA (Piazza del Guercino)

in collaborazione con il Cinema Don Zucchini

Quando si pensa all’estate non può mancare un bel cinema all’aperto: per tutto il mese di luglio Piazza Guercino diventerà la cornice naturale per 8 serate di cinema da godersi all’aria aperta. Programma proiezioni:

martedì 04/07: Frankenstein Jr

giovedì 06/07: Toy story

martedì 11/07: The Blues Brothers

giovedì 13/07: Ritorno al futuro

martedì 18/07: Margini

giovedì 20/07: Il ritratto del duca

martedì 25/07: Jurassic Park

giovedì 27/07: Notting Hill

PALIO DI CENTO: Centro storico

sabato 17 e domenica 18 giugno

Rievocazione storica suggestiva dei giochi di un tempo, degli abiti e costumi, di danze storiche e spettacoli mozzafiato.

Nella due giorni dedicata al Palio di Cento i gruppi storici sfileranno per le strade del centro cittadino con abiti e costumi del tempo e si sfideranno nei tradizionali giochi: il tiro con l’arco, il tiro alla fune, il gioco del mattone ed il gioco della principessa.

Non mancheranno momenti salienti come la gara del “Palo della Cuccagna” che si terrà sabato 17 alla sera nel Piazzale della Rocca e lo spettacolo con artisti del fuoco in Piazza Guercino domenica 18: fino a 10 artisti metteranno in scena coreografie di grande impatto scenico con il fuoco: torce infuocare, bolas, ventagli, spade infuocate e combattimenti storici.

Una celebrazione che rimanda a un momento storico ben preciso per la città di Cento ovvero la Pasqua Rosata che commemora lo scampato attacco alla Rocca dell’8 giugno (vigilia di Pentecoste) del 1443, quando questa venne assediata dall’esercito milanese dei Visconti, condotto da Luigi dal Verme.

Evento in collaborazione con i gruppi storici: I Petroniani, Gruppo Storico Compagnia Il Governatore delle antiche terre del gambero, Gruppo Arkana e tanti altri.

SPORT: Piazza del Guercino

dal 21 al 30/06

WHITTY SUMMER BASKET

in collaborazione con IMPRONTE ASD

Tra le novità di questa rassegna estiva, una è sicuramente l’arrivo del “Whitty Summer Basket” in Piazza Guercino.

Al Whitty, storico torneo di basket centese, ogni estate si ritrovano amici, avversari, tifosi e tutto il mondo che ruota attorno a questo entusiasmante sport.

Il WSB è un torneo che ha come finalità quella di promuovere il gioco della pallacanestro e rendere possibile il sogno di qualsiasi tifoso di confrontarsi con giocatori professionisti.

Il torneo è in memoria dell’amico Paul Whittaker, fondatore della manifestazione, colui che ha creato quello che oggi è il Whitty Summer Basketball.

La società organizzatrice è IMPRONTE Asd, un gruppo di amici che hanno deciso di proseguire la tradizione di questo grande appuntamento estivo in memoria di un caro amico per promuovere i valori dello sport, della collaborazione e la voglia di stare insieme.

Mi piace: Mi piace Caricamento...