📺PLAYOFF: Tramec batte Fortitudo 91-73

CENTO CONQUISTA GARA 1 DEI QUARTI DI FINALE CON LA FORTITUDO: 91-73 ALLA MILWAUKEE DINELLI ARENA

Dopo una regular season di assoluto livello, la Tramec Cento inizia i playoff davanti al proprio pubblico: ad attenderla la Fortitudo Bologna, che ha concluso la fase a orologio all’undicesimo posto. In gara 1 la Milwaukee Dinelli Arena è sold-out, una capienza storica per il palazzo, per una serie che si prospetta di altissimo livello. Ospite della partita di oggi è Comete giovane cantante già affermato nel panorama musicale italiano accompagnato in campo da Jacky Sax componente dei Disco Club Paradiso. Premiata l’azienda Merighi con la targa di riconoscimento come Platinum sponsor della società biancorossa.

Nella scorsa settimana, entrambe le squadre hanno lavorato sul mercato: la Benedetto XIV ha aggiunto al proprio roster l’ala Guido Rosselli, anche per sopperire al riacutizzarsi dei problemi fisici di Toscano che lo terranno fuori per tutta la serie. La Fortitudo ha invece ingaggiato Adrian Banks e affidato la squadra a coach Angori, che sostituirà Luca Dalmonte.

La Tramec approccia bene la partita: dopo due minuti e poco più i biancorossi sono in vantaggio per 8-5, trascinati da Moreno e Marks. La Fortitudo resta a contatto con il fadeaway di Fantinelli, con Cento che invece risponde ancora con Marks, allungando poi con Tomassini. A metà primo quarto i biancorossi conducono per 12-7, ma la Effe reagisce: parziale di 2-7 guidato da Candussi e parità a quota 14. Il contro-parziale centese non si fa attendere: Tramec di nuovo a +4 dopo i primi due punti di Rosselli. Banks trova la via del canestro in penetrazione, Mussini brucia la retina dall’arco: il primo quarto finisce 24-19, dopo dieci minuti di vera intensità da playoff.

Due liberi a bersaglio di Archie inaugurano il secondo parziale e regalano il massimo vantaggio alla Tramec sul 26-19. Cento prova la fuga con Marks e Zilli: la Fortitudo non ci sta e serra le maglie difensive. Sei punti consecutivi di Barbante portano il punteggio sul 29-25: time-out per coach Mecacci a 5.29 dall’intervallo. Fantinelli segna in uscita dal time-out, la Tramec fatica in attacco e Banks ne approfitta: 29-29. Nel momento di massima difficoltà biancorossa, ecco l’esperienza di Rosselli: tripla e sfondamento subito, Benedetto XIV di nuovo in vantaggio. Archie prova, con un’altra bomba, ad alimentare il parziale, subito vanificato da sei punti della Fortitudo. Il finale di primo tempo è ancora favorevole a Cento: si torna negli spogliatoi sul 42-35. Marks, 13 punti, guida il tabellino.

Dopo qualche giro a vuoto per entrambi gli attacchi, botta e risposta da tre punti fra Candussi e Archie. Il momento è però favorevole alla Tramec: Archie segna ancora da fuori, Kuuba schiaccia in contropiede. Coach Angori, con i suoi sotto 52-41, è costretto a interrompere il gioco. Archie, on-fire, ruba palla e realizza la tripla in transizione, la terza in pochi minuti, mentre la Fortitudo, in grande difficoltà, si affida a Pietro Aradori: l’ex giocatore della Nazionale segna otto punti fondamentali per dare ossigeno ai suoi. Banks realizza con fallo il canestro del 61-54, prima di alzare l’alley-oop per Barbante. La Fortitudo rimonta fino al -4, guidata da Banks, prima di due triple importantissime di Mussini e Tomassini. La bomba di Fantinelli vale il 69-62, punteggio dopo 30’ di gioco.

Il primo canestro del quarto periodo porta la firma di Italiano, a bersaglio da fuori: 69-65 e time-out immediato per i padroni di casa. Mussini appoggia al vetro due punti importanti, poi Rosselli ruba palla e segna in contropiede, Aradori mantiene in partita gli ospiti con la tripla del 73-68. Candussi fa uno su due in lunetta, Banks segna il canestro che riporta a soli due punti di distanza la Fortitudo. Nel momento di massima pressione, la Benedetto XIV si affida a Marks: cinque punti consecutivi dell’esterno biancorosso e time-out per coach Angori sul 78-71 a 4.23 dalla fine. Archie, dall’angolo, segna la tripla del +10, Tomassini replica quanto fatto dal compagno, facendo scappar via i suoi. E’ l’allungo decisivo: nel finale Tomassini e Marks aumentano ulteriormente il gap a favore della Tramec, che vince gara 1 per 91-73.

Il miglior marcatore della partita è Marks, autore di 25 punti. In doppia cifra anche Archie (20), Tomassini (17) e Mussini (10). Da sottolineare anche i 16 rimbalzi di Matteo Berti. Per la Fortitudo sono 18 i punti di Aradori, 15 quelli di Banks. Appuntamento per gara 2, ancora alla Milwaukee Dinelli Arena, mercoledì 17 alle 20.30.

TRAMEC CENTO – FORTITUDO FLATS SERVICE BOLOGNA 91-73 (Q1 24-19; Q2 42-35, Q3 69-62, Q4 91-73)

Tramec Cento (all. Matteo Mecacci): Moreno 6, Tomassini 17, Mussini 10, Marks 25, Baldinotti n.e., Rosselli 7, Kuuba 4, Archie 20, Zilli 1, Berti 1

Fortitudo Bologna (all. Matteo Angori): Fantinelli 10, Natalini n.e., Vasl, Banks 15, Aradori 18, Niang, Italiano 8, Cucci 3, Barbante 8, Candussi 11

Arbitri: Bartoli, Marzulli, Perocco

