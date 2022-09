📺UNA DIVISA FATTA “AD ARTEC” PER LA STAGIONE 2022-2023 BENEDETTO XIV🏀

La Benedetto XIV, nella cornice dell’azienda sponsor ARTEC, ha presentato la nuova divisa ufficiale per la stagione 2022-2023.

Le nuove divise vogliono sottolineare il legame con il patrimonio artistico-culturale della città di Cento e l’idea artistica prende spunto dalle pennellate del Guercino, nome con il quale è noto Giovanni Francesco Barbieri, pittore centese conosciuto in tutto il mondo.

La maglia “Home” verrà utilizzata per i match giocati in casa: di colore bianco, la texture ricorda le pennellate dei quadri del Guercino, riprese anche sulle bande laterali che ricordano pennellate rosse; la novità è la scritta centrale Benedetto XIV. Sul petto, il logo dello Sponsor Tramecè sormontato dai loghi della società, degli sponsor tecnici Bbox e Geff, e di Artec; sul retro della maglia, impreziosita dallo slogan #PiùCheBenedetto e da un rimando al CAP di Cento 44042, è invece presente il logo Baltur.

La maglia “Road”, che sarà indossata nei match in trasferta, è invece nera, con pennellate laterali rosse e la scritta “CENTO” che appare nella parte centrale della maglia insieme ai loghi degli sponsor. Sul retro, ad accompagnare il logo di Baltur, il prefisso telefonico di Cento 051 insieme allo slogan della stagione.

Premiato a margine della presentazione per i risultati ottenuti nella scorsa stagione, Coach Mecacci ha così commentato il lancio della nuova divisa: “Sono un appassionato d’arte fin da piccolo, in particolar modo degli artisti Rinascimentali. Del Guercino in particolare ho sempre apprezzato l’importanza data al colore, in particolar modo l’utilizzo del rosso sanguineo. Tutto parte dal sangue, elemento simbolo di forza, la stessa che ragazzi dovranno mettere in campo.”

