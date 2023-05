🔴 AGGIORNAMENTO ALLERTA METEO ROSSA – 17-05-23 ore 17.03 – chiuse scuole e annullate manifestazioni

“Ho concluso una riunione in Prefettura per un aggiornamento in merito all’allerta meteo rossa per criticità idraulica che perdura da giorni sul nostro territorio e che è stata estesa fino alla mezzanotte di venerdì 19 maggio” spiega il sindaco di Cento Edoardo Accorsi.

Il Fiume Reno, nel momento in cui vi scrivo, ha una soglia di innalzamento a livello 2. I modelli previsionali forniti dalla Protezione Civile ci indicano che nel tardo pomeriggio potrebbe superare, per la prima volta dall’inizio dell’allerta, la soglia massima 3. Nelle prossime ore, potrebbe rendersi necessaria la chiusura del Ponte Vecchio, sulla quale vi aggiornerò.

In ragione del fatto che per la prima volta si potrebbe superare la soglia massima 3, ho predisposto per la giornata di domani, giovedì 18 maggio:

la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, dei centri diurni per disabili e socio-occupazionali;

l’annullamento del mercato settimanale del giovedì;

l’annullamento di tutti gli eventi organizzati dal Comune di Cento.

Inoltre, ho predisposto per la giornata di oggi 17/5, l’annullamento della partita di basket Tramec – Fortitudo.

Abbiamo allestito una centrale operativa nella sede della Polizia Locale per gestire la situazione e rimarrà attiva per tutto il tempo necessario.

Vi invito, ancora una volta, a mantenere comportamenti responsabili e prudenti, evitando spostamenti non necessari e l’uso dell’automobile, l’avvicinamento ai corsi d’acqua e argini, la sosta prolungata in luoghi seminterrati.

Rimanete aggiornati seguendo i canali ufficiali del Comune di Cento e della Regione Emilia-Romagna.

