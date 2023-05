🔴 AGGIORNAMENTO ALLERTA METEO ROSSA

Nel primo pomeriggio si è svolta una riunione in Prefettura, a seguire una riunione del Centro Operativo Comunale per monitorare i dati relativi all’allerta meteo rossa diramata qualche ora fa.

È stato riportato dai tecnici Arpae e Protezione civile che la situazione per la provincia di Ferrara rimane sotto controllo, sia per quanto riguarda le previsioni di piogge che per il livello di innalzamento del fiume Reno.

I dati che oggi sono stati riportati ai sindaci non comportano la necessità di chiudere le scuole. I nidi, le materne, gli istituti comprensivi, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno dunque aperte nella giornata di domani.

Alcune province e città metropolitane stanno adottando provvedimenti diversi, dettati dalle specificità territoriali e da condizione precise dei comuni e più in generale dei territori, alcuni già colpiti da fenomeni molto gravi nei giorni scorsi. Come sindaci siamo in costante contatto anche tra province diverse.

Abbiamo comunque deciso di potenziare la presenza di persone e mezzi sul territorio. Insieme ai volontari della Protezione civile e al personale della Polizia Locale, che impiegheranno un maggior numero di equipaggi, abbiamo predisposto un piano di vigilanza delle strade e delle vie che già in questi giorni hanno subito alcuni allagamenti.

Il Centro Operativo Comunale è attivo e impiegato nel monitoraggio costante della situazione, in accordo con tutti gli enti provinciali, regionali e di governo competenti.

Invito la cittadinanza a prestare la massima attenzione e ad adottare comportamenti prudenti. Continuerò a darvi tutti gli aggiornamenti necessari. Grazie per la collaborazione!

