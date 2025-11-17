🔺CENTO: Travolti sulle strisce pedonali, padre e madre fortunatamente non gravi

Ieri sera, attorno alle 18,30, all’incrocio tra via Giovannina e via 4 Novembre, due persone sono state investite sulle strisce pedonali. Si tratta di una coppia di origine straniera che stava attraversando la strada, quando all’improvviso è sbucata una Fiat Panda guidata da un uomo di circa sessant’anni, residente a Cento. L’automobile ha colpito a bassa velocità sia il marito che la moglie, ma fortunatamente non il bimbo che la coppia stava portando con la carrozzina, la quale si è ribaltata, ma non è stata toccata dalla vettura. Sul posto le ambulanze del 118 e i Carabinieri della Stazione di Cento. Il tratto di strada è rimasto chiuso per circa un’ora per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge. La dona è stata trasferita al SS.ma Annunziata per accertamenti mentre il marito è stato trasportato al Sant’Anna di Cona per controlli.

Mi piace: Mi piace Caricamento...