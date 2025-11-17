  • Mar. Nov 18th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

🔺CENTO: Travolti sulle strisce pedonali, padre e madre fortunatamente non gravi

DiGiuliano Monari

Nov 17, 2025
Post letto da: 982

Ieri sera, attorno alle 18,30, all’incrocio tra via Giovannina e via 4 Novembre, due persone sono state investite sulle strisce pedonali. Si tratta di una coppia di origine straniera che stava attraversando la strada, quando all’improvviso è sbucata una Fiat Panda guidata da un uomo di circa sessant’anni, residente a Cento. L’automobile ha colpito a bassa velocità sia il marito che la moglie, ma fortunatamente non il bimbo che la coppia stava portando con la carrozzina, la quale si è ribaltata, ma non è stata toccata dalla vettura. Sul posto le ambulanze del 118 e i Carabinieri della Stazione di Cento. Il tratto di strada è rimasto chiuso per circa un’ora per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge. La dona è stata trasferita al SS.ma Annunziata per accertamenti mentre il marito è stato trasportato al Sant’Anna di Cona per controlli.

Giuliano Monari

Articoli correlati

Cronaca
FISCAGLIA. Contrasto allo spaccio di stupefacenti. Ancora un arresto dei Carabinieri.
Nov 17, 2025 Comando Carabinieri
Cronaca
BASKET: Al Baltur Arena Sella batte Fortitudo 80-67
Nov 17, 2025 Giuliano Monari
Cronaca
Ferrara. Viola il divieto di avvicinamento ed aggredisce la madre: arrestato dai Carabinieri.
Nov 16, 2025 Comando Carabinieri

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca