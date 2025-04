E’ di un ferito non grave il bilancio del sinistro avvenuto ieri sera alle 21 all’incrocio tra via Lunga e Via Di Renazzo, alle porte della stessa frazione di Renazzo. Sul posto, per prestare soccorso allo scooterista rimasto ferito, è intervenuto un equipaggio del 118. Per i rilievi e per determinare con esattezza la dinamica del sinistro sono intervenuti i militari del NORM di Cento.

