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🚧 Ponte Nuovo: chiusura da lunedì 27 aprile

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Mar 20, 2026
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🚧 Ponte Nuovo: chiusura dal 27 aprile
Da lunedì 27 aprile il Ponte Nuovo sarà chiuso per consentire l’avvio dei lavori di demolizione e rifacimento.
✅ Circa un mese in meno di chiusura rispetto al cronoprogramma iniziale, fermo restando eventuali imprevisti legati a eventuali piene e maltempo
✅ Maggiori lavorazioni in officina e meno lavoro in alveo, grazie a un confronto tecnico con tutte le parti coinvolte
✅ Minor impatto sul traffico durante il periodo di attività scolastica
🚗 Viabilità
Nei prossimi giorni saranno comunicate le modifiche alla viabilità locale che entreranno in vigore ad aprile.
📢 Informazioni ai cittadini
Per rimanere sempre aggiornati:
📰 Il Gambero (in distribuzione a inizio aprile) Il Gambero – Comune di Cento
🌐 Pagina dedicata sul sito web Nuovo Ponte Nuovo – Comune di Cento
💬 Gruppo WhatsApp dedicato “Nuovo Ponte Nuovo”

FONTE COMUNICATO STAMPA

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