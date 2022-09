PEGGIORAMENTO A LARGA SCALA ATTESO PER SABATO 17 MA INSTABILITA’ SPARSA GIA’ DA GIOVEDI’ 15 Le condizioni meteorologiche nei prossimi giorni volgeranno gradualmente al peggioramento prima per l’afflusso di correnti umide occidentali tra le giornate di giovedì 15 e venerdì 16 settembre, poi per una perturbazione di stampo autunnale nella giornata di sabato 17, quando aria artico-marittima in seno ad una profonda saccatura affluirà verso l’Emilia-Romagna portando con se la definitiva rottura, a livello climatico, del periodo estivo. Ma andiamo con ordine: le mappe che vi proponiamo si riferiscono alle precipitazioni attese rispettivamente nelle 24h di giovedì 15 e venerdì 16 settembre. Se giovedì 15 rovesci e locali temporali tenderanno a coinvolgere perlopiù l’Appennino e la Romagna, nella giornata di venerdì 16 l’instabilità sparsa si concentrerà invece sul territorio emiliano, in quanto la Romagna finirà sottovento a causa del Sud-Ovest che soffierà in quota. Una ventilazione di Libeccio, o Garbino che dir si voglia, precursore della perturbazione organizzata ed a larga scala attesa nella giornata di sabato 17: una vasta saccatura da Nord/Nord-Est raggiungerà l’Emilia-Romagna già dalla mattinata di sabato e si porterà via gli ultimi scampoli d’estate. Vento forte dai quadranti settentrionali, piogge, temporali e crollo termico di 12-15°C in poche ore

