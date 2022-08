⚠️⚠️⚠️CENTO: Area Ex Sim Bianca – Controlli straordinari di Carabinieri e PL, arresti ed espulsioni

CENTO: Controlli straordinari di Carabinieri e PL all’ex SIM Bianca, arresti ed espulsioni

Al fine di contrastare la presenza di immigrati irregolari nell’area centese, alle prime ore dell’alba di martedì 30 agosto 2022, i Carabinieri della Compagnia di Cento (Fe), con l’ausilio del personale della Polizia Locale e la collaborazione della proprietà dell’area, procedevano al controllo degli immobili abbandonati e fatiscenti della Ex SIM Bianca, sita sulla via Maresca. Nell’operazione, che fa parte dei sistematici controlli delle aree dismesse operate da tempo dall’Arma, sono stati impiegati dieci Carabinieri delle Stazioni di Cento, Burana e Bondeno nonché equipaggi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cento, con l’ausilio di cinque agenti della Polizia Locale Centese. A seguito dei controlli accurati dei locali più remoti della struttura industriale, sono stati individuati e fermati 4 soggetti extracomunitari, che avevano trovato alloggio negli stabili abbandonati. Essendo tutti privi di documenti di identità venivano accompagnati presso il Comando Compagnia ed identificati a mezzo delle impronte digitali. Dai riscontri forniti dalla Banca dati delle forze di polizia emergeva che erano tre marocchini ed un tunisino, tutti irregolari sul territorio nazionale, uno colpito da ordine di esecuzione, due già espulsi ed uno da sottoporre alle procedure di allontanamento dallo Stato. Per questa ragione i Carabinieri traevano in arresto E.H.M., 46 enne marocchino, in Italia senza fissa dimora, noto agli uffici di polizia, il quale risultava essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, alla pena di un anno di reclusione dal Tribunale di Modena. Dopo le formalità di rito il magrebino veniva trasferito alla casa circondariale di Ferrara ove sconterà la pena detentiva. Il suo connazionale L.H. 35 enne, ed M.O., 20 enne tunisino, entrambi in Italia senza fissa dimora, noti agli uffici di polizia, già destinatari di decreti di espulsione dal Territorio Nazionale, dopo le procedure di identificazione, venivano deferiti in stato di libertà per violazione della legge sull’immigrazione, L.H. anche segnalato alla Prefettura estense per possesso di modiche quantità di hashish e poi entrambi trasferiti presso il centro di permanenza per rimpatrio di Gorizia a cura dei Carabinieri centesi. L’ultimo fermato S.Y., 27 enne marocchino, irregolare sul Territorio Nazionale, noto agli uffici di polizia, veniva denunciato in stato di libertà per la violazione delle normativa sull’immigrazione ed accompagnato presso la Questura di Ferrara per l’avvio delle procedure di espulsione. Indistintamente tutti i controllati venivano anche denunciati in stato di libertà per l’occupazione abusiva degli immobili della ex SIM Bianca. L’operazione fa seguito a precedenti analoghe attività condotte dai Carabinieri Centesi in collaborazione con la Polizia Locale, orientate al controllo del territorio e dei soggetti gravitanti nel comune che arrecano disturbo all’ordine e alla sicurezza pubblica, e succedono di pochi giorni all’arresto del responsabile della rapina e del danneggiamento aggravato, come dell’identificazione dei responsabili della zuffa avanti al supermercato Coop. Il presidio dell’Arma locale proseguirà anche nei prossimi mesi all’attento monitoraggio della situazione, intervento in maniera risolutiva qualora necessario.

