🚩Centro Pandurera. Cento AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE GESTIONE BAR PRESSO IL CENTRO PANDURERA Via XXV Aprile 11 – Cento (Fe)

LA FONDAZIONE TEATRO G. BORGATTI INTENDE AVVIARE UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO CUI CONCEDEREL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BAR NEI LOCALI INTERNI AL CENTRO PANDURERA PER IL PERIODO 1° NOVEMBRE 2022 – 31 OTTOBRE 2024.

Si forniscono, di seguito, alcuni elementi costituenti il capitolato d’oneri: Sono ammessi alla procedura i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del Codice Appalti.

 La procedura ha per oggetto l’individuazione di un soggetto cui affidare, a mezzo contratto affitto di ramo d’azienda, il bar interno del Centro Pandurera durante gli

spettacoli e gli orari di apertura del Centro Pandurera.

 Gli orari di apertura del Bar saranno correlati a quelli di apertura del Centro Pandurera con particolare attenzione agli spettacoli (di massima da non oltre un’ora e mezza prima dell’inizio di ogni spettacolo e sino al termine dello stesso, con eventuale prolungamento da concordarsi).

 Relativamente ad ulteriori utilizzi del Bar, orari e modalità di utilizzo saranno concordati con la Direzione della Fondazione Borgatti. Si precisa che nelle serate di spettacolo si osserverà una particolare attenzione al pubblico presente in sala dando ad essi la priorità di accesso al Bar.

 Per tutto il periodo di durata della concessione, l’utilizzo degli spazi del Centro Pandurera, per soggetti terzi, sarà gestito dalla Direzione della Fondazione Borgatti.

Nei casi in cui i soggetti terzi richiedano servizi di bar e/o catering, verranno proposti, in via preferenziale, quelli del soggetto concessionario. La proposta al

soggetto terzo non sarà vincolante.

 Sono a carico del concessionario, oltre alle dotazioni già presenti, la fornitura degli arredi e delle attrezzature, le pulizie dei locali e tutto quanto ritenuto dallo stesso

necessario per il corretto svolgimento del servizio.

