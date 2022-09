TECNOPOLO DI BOLOGNA: IL CENTRO METEO EUROPEO ENTRA IN FUNZIONE Bonaccini: “A metà ottobre entrerà in funzione il Centro Meteo Europeo che abbiamo portato al Tecnopolo di Bologna da Reading, nel Regno Unito, dopo la Brexit. Grazie al nuovo Data Center, uno dei supercomputer più potenti al mondo, verranno realizzate previsioni meteorologiche globali e locali, via via sempre più dettagliate e precise nei territori, per 34 Paesi europei, fra cui ovviamente il nostro. Un’attività fondamentale per prevenire le conseguenze di eventi sempre più drammatici e frequenti, unita a quella scientifica e di ricerca per il contrasto al cambiamento climatico, grazie a un archivio dati enorme e unico al mondo. Nella Data Valley dell’Emilia-Romagna si accende dunque il cuore del Tecnopolo, cittadella della scienza dove è in corso di installazione anche il supercomputer europeo Leonardo e dove avranno sede tutti i principali istituti scientifici nazionali. Una realtà unica al servizio dell’Italia intera, a supporto dello sviluppo umano, della ricerca scientifica e dell’innovazione”

Mi piace: Mi piace Caricamento...