Il 10 luglio in Emilia Romagna ci sarà una simulazione del nuovo sistema di allerta della Protezione Civile Nazionale. Arriverà semplicemente su tutti gli smartphone dei cittadini emiliano romagnoli un AVVISO DI PROVA. In futuro questo sistema sarà usato in caso di alluvioni, terremoti e altri rischi, per comunicare informazioni urgenti alla popolazione che si trova in una determinata zona.

Per verificare se il proprio smartphone ha la funzione attiva (ovviamente gratuita, e teoricamente già attiva) seguite questi semplici passaggi:

IPHONE

Impostazioni > Notifiche > scorrere alla fine e attivare (se non già selezionate) le voci IT-ALERT e AVVISO DI PROVA.

ANDROID

Impostazioni > Notifiche > Impostazioni Avanzate > Avvisi di Emergenza Wireless > attivare (se non già selezionate) le voci CONSENTI ALLERTE, IT-ALERT, MESSAGGI DI TEST.

Subito dopo l’avviso verrà proposto un breve questionario volontario per permettere alla Protezione Civile di migliorare eventualmente il servizio di allerta.

di cosa si tratta? Sfatiamo miti e leggende!

Il messaggio che riceverete riporterà alcune informazioni utili per testare il sistema… piu persone parteciperanno alle azioni richieste migliore sarà la qualità della prova tecnica. Eccovi alcune informazioni di carattere tecnico. Sono piccole informazioni utili per capire il funzionamento di questo sistema e per sfatare alcuni dubbi che lecitamente potrebbero sorgere. Innanzitutto il sistema funziona INDIPENDENTEMENTE dalla vostra volontà o da eventuali ISCRIZIONI che avete fatto su sistemi di prima generazione, come ad esempio i sistemi in funzione in molti Comuni con chiamate registrate o messaggi preimpostati. Il messaggio vi arriverà perché il vostro cellulare sarà, ESATTAMENTE IN QUEL MOMENTO, AGGANCIATO ad una CELLA BTS (ripetitore) posizionato ESATTAMENTE nell’area di interesse della Allerta, permettendo quindi di raggiungere anche persone che sono su quello specifico territorio CASUALMENTE o IN TRANSITO, aumentando moltissimo l’efficacia dell’allertamento. Tutti i gestori telefonici parteciperanno a questa sperimentazione e parteciperanno al servizio in fase definitiva. Gli abitanti che sono FUORI DALL’AREA DELLE CELLE ATTIVATE, non verranno allertati inutilmente, permettendo PRECISIONE nella zona di allertamento, PERSONALIZZANDO il messaggio con risoluzione di pochi chilometri quadrati ed eventualmente anche di lingua, in base alle impostazioni del vostro cellulare. Il messaggio che vi arriverà è un messaggio di CELL BROADCAST che per sua natura tecnica non ha capacità di REGISTRARE I VOSTRI DATI o di carpirvi DATI dalla vostra scheda. Anche se ci assomiglia molto NON E’ UN SMS, ma un messaggio con una suoneria ben riconoscibile ed il mittente sarà identificato come IT-ALERT. Questa tecnologia è in uso in diversi paesi già da molti anni ed ha moltissimi vantaggi ed alcune limitazioni: potrebbe non funzionare su apparati di vecchia generazione o apparati che non supportano il Cell-broadcasting, Proprio per questo motivo è in avvio la sperimentazione. In questa fase sperimentale SOLO LA PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE, Intesa come la struttura GOVERNATIVA pubblica che ne ha la responsabilità per legge (DPC) può utilizzare questo sistema, che verrà via via rilasciato anche alle altre strutture Periferiche dello Stato come Regione e Comuni. Fonte Protezione Civile di Cento

