🛑 📺 PIENA FIUME RENO: Aggiornamento 4 maggio 2023 – Le immagini dal DRONE

Per venerdì 5 maggio non sono previste precipitazioni sul territorio regionale. Si prevede il progressivo rientro al di sotto delle soglie 2 dei livelli idrometrici lungo tutti i tratti arginati dei corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione interessati dalle piene. Il codice arancione nelle zone di pianura centro-orientale è riferito alle diffuse criticità idrauliche ancora in atto sul territorio. Anche se lentamente il fenomeno di piena sta scemando. L’assenza di pioggia aiuta il rientro alla normalità.

