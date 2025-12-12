  • Ven. Dic 12th, 2025

🛑BONDENO: RIPRESA DI UN MOVIMENTO FRANOSO LUNGO VIA ANIMA CONDOTTI IN LOCALITA’ PONTI SPAGNA BONDENO

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Dic 12, 2025
Modifiche in atto alla circolazione stradale, a causa di un cantiere di ripresa frane lungo la sponda del canale derivatore del Po, in via Anima Condotti, a Ponti Spagna. Il cantiere è iniziato mercoledì e dovrebbe concludersi, salvo imprevisti dovuti al meteo, il 24 dicembre, con lavori in programma nella fascia oraria dalle ore 8 alle 17. Le misura adottate a seguito di un’ordinanza della Polizia locale dell’Alto Ferrarese, che prevede un divieto di transito per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli dei residenti, dei mezzi di polizia e di soccorso e di quelli della ditta esecutrice dei lavori. 

FONTE COMUNICATO STAMPA

