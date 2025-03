🛑CASTELLO D’ARGILE: Resta folgorato mentre pota un albero, elitrasportato in gravissime condizioni al Bufalini di Cesena

Un giovane di 22 anni è rimasto folgorato mentre stava potando dei rami nel giardino di una abitazione privata. In base a quanto si apprende, avrebbe colpito un cavo dell’illuminazione pubblica. E’ successo questa mattina in via Rusticale, a Castello d’Argile. Sul posto sono intervenuti immediatamente 118 e carabinieri: il giovane operaio, residente a Pieve di Cento, in gravissime condizioni è stato elitrasportato d’urgenza al centro grandi ustionati dell’ospedale Bufalini di Cesena. Dalle prime informazioni sembra che lavorasse per conto di una azienda privata. Sul posto si è recato anche il sindaco di Castello d’Argile Alessandro Erriquez che ha contattato anche il sindaco di Pieve di Cento.

Fonte e-tv

