🛑CASUMARO: Si ribalta con l’auto, muore una donna di 50 anni, Francesca Paltrinieri

Ennesima tragedia della strada, stavolta nella frazione centese di Casumaro. Ieri sera, presumibilmente attorno le 19.30 (sull’orario si attendono verifiche da parte delle forze dell’ordine) una donna di 50 anni, Francesca Paltrineieri, alla guida della sua Volkswagen Polo, mentre percorreva via Correggio all’incrocio con via Ferioli, per cause in corso di accertamento, è sbandata ed è finita fuori strada con la vettura che si è capottata. La donna deve aver fatto tutto da sola e quando sono arrivati i soccorsi, purtroppo, per lei non c’era più nulla da fare se non constatarne il decesso. Sul posto per i soccorsi il 118, vigili del fuoco e i carabinieri che dovranno stabilire la dinamica del sinistro che è costato la vita alla 50enne originaria di Bondeno.

Foto d’archivio

