🛑CASUMARO: Trovato un ordigno inesploso della Seconda Guerra Mondiale, limitata l’area in attesa della bonifica da parte degli artificieri

Un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale è stato rinvenuto casualmente da un agricoltore nelle campagne di Casumaro, vicino alla località Cantalupo. Rimasto sepolto nel sottosuolo per circa ottant’anni, ora necessita di essere fatto brillare per mettere in totale sicurezza l’area. Le operazioni di bonifica da parte degli esperti artificieri avverranno a giorni. Nel frattempo, la Polizia Locale ha emesso un’ordinanza di modifica della circolazione stradale per quanto riguarda via Suore (strada secondaria del territorio e a bassissima frequentazione), che verrà interrotta in corrispondenza dell’area di delimitazione dell’ordigno bellico. L’esplosivo si trova infatti nelle campagne coltivate, ma il raggio della semisfera di sicurezza calcolato dalle autorità è stato quantificato in 85 metri: una distanza che arriva appunto a lambire anche via Suore. L’arteria viabile, come precisato, è di scarsa frequentazione, venendo percorsa sostanzialmente solo dai pochi residenti e dagli agricoltori della zona, che per un breve lasso di tempo dovranno leggermente variare il tragitto per raggiungere o lasciare la loro abitazione o il luogo di lavoro. Non cambia invece nulla per quanto riguarda il traffico ordinario dei pendolari, dei residenti a Casumaro, a Santa Bianca o delle merci: in tutti questi casi, resteranno regolarmente aperte e senza variazioni sia la provinciale sp9 Bondeno-Casumaro, sia via Correggio (quest’ultima sino al punto di inizio dei lavori di rifacimento della strada da parte di Anas).

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