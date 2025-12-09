  • Mer. Dic 10th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

🛑CENTO (FE). Rapina nel centro di Cento: i Carabinieri chiudono il cerchio e individuano il responsabile.

DiComando Carabinieri

Dic 9, 2025
Post letto da: 3.561

Momenti di tensione nella notte dello scorso 8 dicembre nel centro della città del Guercino, dove un 24enne è stato rapinato del proprio smartphone e del proprio portafoglio da un soggetto armato di coltello che, dopo una breve colluttazione con la vittima, a cui sono stati rilasciati 7 giorni di prognosi, è riuscito a dileguarsi e a far perdere le proprie tracce.

La fuga è durata poco però, grazie alle immediate indagini avviate dai Carabinieri della Compagnia di Cento che, dopo aver raccolto le prime testimonianze e ricostruito rapidamente i movimenti dell’aggressore, hanno chiuso il cerchio riuscendo così ad individuarne il domicilio.

I Carabinieri della città del Guercino a questo punto hanno proceduto a perquisire l’abitazione, dove all’interno hanno identificato un 28enne e rinvenuto tre coltelli, immediatamente sequestrati, oltre a recuperare sia il portafoglio che lo smartphone rubati.

Per il 28enne è quindi scattata una denuncia alla Procura estense per rapina, porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e lesioni personali.

Comando Carabinieri

Articoli correlati

Cronaca
✔AREACENTESE: dal 1 gennaio 2026 non saremo più nella storica sede, vi terremo informati …
Dic 9, 2025 Giuliano Monari
Cronaca
Ospedale del Delta di Lagosanto: al via la nuova unità operativa“Cardiologia e Riabilitazione Cardiologica”
Dic 9, 2025 Comunicato AUSL FE
Cronaca
Finale Emilia: Intitolato a Don Ettore Rovatti il parco adiacente l’ex Seminario
Dic 9, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca