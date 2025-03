E’ rimasto ferito in modo non grave lo scooterista che stamani, attorno alle 8, si è scontrato con una vettura mentre percorreva Via Nuova alle porte di Cento. Sul posto si sono recati i paramedici del 118 per i primi soccorsi all’incidentato. Dei rilievi si sono incaricate le forze dell’ordine che, tra l’altro, dovranno stabilire l’esatta dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità. Il traffico a quell’ora molto intenso ha subito forti rallentamenti.

