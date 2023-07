Verso mezzogiorno, in via Orsano a Cento, un’autovettura è andata a fuoco mentre era in marcia, probabilmente a causa di un’avaria al motore. Nessun ferito e/o danni a terzi. Sul posto i VV.FF. ed i Carabinieri della locale Aliquota Radiomobile.

