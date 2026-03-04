  • Mer. Mar 4th, 2026

Cronaca

🛑CENTO: Malore nel viale del Cimitero, 50enne elitrasportato a Cona

DiGiuliano Monari

Mar 4, 2026
Nella tarda mattinata odierna un uomo sulla 50ina ha avuto un malore mentre camminava a piedi nel viale dei Cappuccini che conduce al Cimitero di Cento. L’uomo si è accasciato a terra e alcuni passanti ,accortisi dell’accaduto, hanno allertato immediatamente il 118. I soccorsi sono giunti sul posto con un’ambulanza e i sanitari hanno provveduto a stabilizzare la persona. Nel frattempo è stato allertato l’elisoccorso che in pochi minuti ha trasportato l’uomo all’ospedale di Cona. Sul posto si sono recate due pattugli della Radiomobile del Carabinieri di Cento per chiudere temporaneamente parte di via Canale e quindi consentire all’elicottero del 118 di atterrare in piena scurezza. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale per consentire un maggiore controllo del traffico e all’elisoccorso di poter decollare in piena sicurezza.

