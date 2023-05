🛑INFILTRAZIONI DI ACQUA ALL’OSPEDALE DI CENTO: garantita la normale attività

La Direzione medica dell’Ospedale di Cento comunica che purtroppo anche oggi, a causa delle copiose precipitazioni temporalesche, si sono verificate infiltrazioni nel reparto di Radiologica che hanno costretto a riorganizzare gli spazi.

Grazie all’opera di professionisti e operatori, coordinarti dal direttore dottor Rizzati (che la Direzione aziendale ringrazia), anche in questo caso si è riusciti a garantire la normale attività di diagnostica, sia proveniente da Pronto Soccorso sia per le attività programmate. Ci si scusa per i possibili ritardi che, in ogni caso, la situazione può aver causato e che potrà causare qualora persistano le medesime condizioni atmosferiche.

