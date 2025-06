🛑MASCARINO: Vasto incendio in appartamento

Incendio in un appartamento nella piazza Due Agosto, al centro di Mascarino, frazione di castello d’Argile.

Sul posto anche i carabinieri e un’ambulanza del 118. Non si registrano feriti né intossicati.

Le fiamme hanno interessato solo l’esterno dell’edificio



L’incendio è divampato da un balcone nel condomino che si affaccia nella piazza centrale e le fiamme, che hanno rapidamente avvolto un tendone, hanno interessato la parte esterna dell’edificio.

Il primo soccorso per spegnere le fiamme è arrivato con degli estintori da parte di alcuni dipendenti comunali, che si occupano di manutenzione stradale, che si trovavano nelle vicinanze per lavori stradali. Sono giunti sul posto i Vigili del fuoco sia da Cento che da Bologna per la messa in sicurezza del condominio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...