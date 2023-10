🛑MOLINO ELBERGATI: Tondini di ferro nell’asfalto per forare le gomme delle auto

Una storia che non vorremmo mai raccontare, ma, purtroppo, è vera ed attuale. A Molino Albergati, precisamente in via Albergati, la lunga e stretta via che collega Dosso con Molino Albergati sono compari dei fori nell’asfalto. Fori all’interno dei quali, come si evince dalla foto, nei giorni scorsi sono stati inseriti dei tondini di ferro appuntiti che hanno provocato decine di forature alle auto in transito. Un atto incredibile che potrebbe causare anche lo sbandamento dei veicoli ed anche peggio nel caso di una moto. La denuncia viene da un gruppo di ‘vittime’ del tondino che hanno, loro malgrado, scoperto la ‘trappola’ che ignoti hanno piazzato. I fori, almeno da quanto si può evincere dalla foto, sembrerebbero stati praticati nell’asfalto con il preciso intento di provocare danni alle gomme delle auto in transito con l’inserimento di tondini appuntiti. Le vittime del ‘tondino di ferro’ stanno procedendo con una denuncia contro ignoti.

