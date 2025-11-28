  • Ven. Nov 28th, 2025

Cronaca

🛑PILASTRELLO: Scontro auto Camion sulla trafficatissima Via Nuova – in aggiornamento

Nov 28, 2025
Nel pomeriggio di oggi a Pilastrello, all‘incrocio tra Via Bondenese e via Nuova, sono venuti a collisione un autotreno e due vetture. Per indagare sulla cause del sinistro e stabilire le rispettive responsabilità sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Cento. Il traffico è stato ovviamente fortemente rallentato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi di legge. Dalle nostre informazioni pare che fortunatamente non vi siano danni alle persone. Resta il fatto che, come evidenziato da alcuni testimoni dell’incidente, quel tratto di strada è soggetto ad un traffico molto rilevante con notevole pericolo per chi lo percorre quotidianamente.

