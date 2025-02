🛑PUNTO NASCITE DI CENTO CHIUSO TRA BUGIE E SILENZI

“Tralasciamo la penosa e ingannevole azione della nuova amministrazione regionale che se l’è ben vista dal dire in campagna elettorale, tra le altre cose, cosa avrebbe fatto dei Punti nascita periferici. Ora, a risultato incassato, ecco le chiusure”. E’ Marco Gallerani portavoce del Comitato In soccorso al Pronto Soccorso di Cento che aggiunge:

“Solo 18 Punti nascita in tutta la regione è una scelta politica che solo i fanatici possono giustificare. In Veneto, tanto per dire, sono 32, con un territorio inferiore di quello emiliano romagnolo di ben 5000 km quadri e solo 300mila abitanti in più.

Ma ora si scopre ufficialmente che il Punto nascite di Cento non è stato chiuso per mancanza di nascite sul territorio, cosa provata dai dati presentati anche in Commissione ospedale, ma PER MANCANZA DI PERSONALE.

Peccato che il personale a Cento c’era eccome, ma poi è stato trasferito a Cona, chi non ha scelto di andarsene in altri posti.

L’amministrazione Accorsi ci ha riempito la testa con motivazioni che ora si mostrano false, fatte solo per difendere la linea politica regionale. Chiudere un Punto nascite per trasferire il personale a Cona, cos’è se non una scelta politica?

Se esistesse un minimo senso di vergogna dovrebbero almeno chiedere scusa e poi trarne le doverose conseguenze. Ma ora c’è il carnevale e allora: AVANTI CON I CARRI!!”

