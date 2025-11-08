🛑TRAGEDIA A PIEVE DI CENTO: studentessa di 18 anni muore investita da un’auto sulle strisce pedonali

La tragedia si è consumata ieri pomeriggio attorno alle 18. Una studentessa 18enne di Pieve di Cento, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Ponte Nuovo, è morta sul colpo investita da una automobile. La vittima è Ilaria Zannarini residente a Pieve di Cento. Stando a quanto appurato in un primo momento la giovane stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, vicino a casa, quando è stata investita da un’automobile proveniente da Cento.

A travolgere la ragazza sarebbe stato un uomo di 78 anni che si è immediatamente fermato per lanciare l’allarme e chiamare i soccorsi. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane. Oltre all’ambulanza del 118 è atterrato sul luogo del sinistro anche l’elisoccorso che, purtroppo, è rientrato a vuoto. Sul posto la polizia locale dell’Unione Reno Galliera per i rilievi di rito e per raccogliere informazioni da possibili testimoni oculari.

