100 City Ballet a New York

Dal cuore di Cento ai riflettori della Grande Mela: il talento vola alto

Per il secondo anno consecutivo le giovani danzatrici del Centro City Ballet hanno portato il nome di Cento fino a New York, capitale mondiale della danza. Guidate dalla loro insegnante e coreografa Rita Rambaldi, le ragazze hanno vissuto un’esperienza unica, tra studio, palcoscenici prestigiosi e incontri con il meglio della scena internazionale.

Tutto è cominciato a Danza in Fiera, dove, grazie a una brillante coreografia firmata da Rambaldi, il gruppo si è aggiudicato una borsa di studio che ha permesso loro di frequentare gratuitamente le lezioni presso il prestigioso Broadway Dance Center di New York. Una conquista che non solo ha premiato il talento, ma ha anche aperto le porte a un percorso di crescita artistica indimenticabile.

Il viaggio si è arricchito ulteriormente con la partecipazione al progetto Finidance, che ha visto le ballerine impegnate in una coreografia creata da Gianni Santucci e portata in scena sul palco prestigioso dell’Alvin Ailey Theater, un vero tempio della danza newyorchese.

Le protagoniste di questa avventura sono Sara Ruggeri, Ilaria Mancini e Carolina Tasini, tre giovani promesse che, con impegno e passione, hanno mostrato al mondo la qualità della danza italiana.

Per Cento, città di tradizioni e cultura, è motivo di grande orgoglio vedere il proprio talento brillare nella Grande Mela. Un ponte tra due mondi uniti dall’arte, in cui il linguaggio universale della danza racconta storie che superano confini e accendono emozioni.

