100 E 1 BENEDETTO: La Sella batte Avellino 101/90 – video sul canale YouTube

Sedicesima giornata di Serie A2: la Sella Cento ospita l’Unicusano Avellino in una Baltur Arena gremita da 1400 tifosi. I biancorossi, oggi in vesti nero e oro con la nuova maglia ispirata al Guercino e sponsorizzata da Fava Storci, arrivano da tre sconfitte consecutive, mentre gli ospiti si presentano forti di tre successi di fila. Prima della palla a due viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Mabel Bocchi e Nicola Pietrangeli.

Cento parte con Berdini, Devoe, Conti, Davis e Guerrieri; Avellino risponde con Grande, Chandler, Dell’Agnello, Cicchetti e Lewis. L’avvio è favorevole ai padroni di casa, che volano subito sul 6-0 grazie anche a una tripla di Berdini, ma gli irpini ribaltano immediatamente l’inerzia con un parziale di 0-9. Capitan Davis si carica la squadra sulle spalle e con 8 punti personali firma il 20-11 a tre minuti dalla fine del primo quarto. La formazione di coach Di Paolantonio mantiene alta l’intensità, difende con grande applicazione e corre bene in campo aperto. Il canestro allo scadere di Berdini vale il 29-18.

Nel secondo periodo Mussini prova a ricucire con 7 punti consecutivi, ma le triple di Davis e Montano allontanano nuovamente Avellino sul 38-25. La Benedetto rallenta il ritmo e Avellino ne approfitta cercando soluzioni vicino al ferro con Cicchetti e Dell’Agnello, spesso abili a trovare il mismatch. Nel finale, però, la tripla di Conti e i liberi di Devoe fissano il +13 all’intervallo lungo: 57-44.

La ripresa si apre con una Avellino più aggressiva: le due triple di Conti tengono avanti Cento, ma gli ospiti alzano il ritmo e a quattro minuti dalla fine del terzo quarto tornano a una sola cifra di svantaggio sul 65-60. È quindi Montano a cambiare nuovamente il corso della gara con 7 punti consecutivi, compreso un gioco da quattro punti. Due palloni persi dagli irpini permettono a Devoe e Davis di colpire in transizione, riportando la Sella sull’81-65 all’inizio dell’ultima frazione.

Negli ultimi dieci minuti Avellino prova ancora a rientrare con le iniziative di Chandler e Lewis, risalendo fino al -10 a quattro minuti dalla sirena. Gli ospiti arrivano anche a -7, ma non riescono ad andare oltre. È Conti, in contropiede, a sigillare il match sul 101-90, facendo esplodere la Baltur Arena.

Tabellini:

Cento: Montano 24, Conti 16, Devoe 6, Berdini 17, Tanfoglio 5, Guerrieri 4, Davis 21, Moretti, Fall 8, Scarponi NE, Piazzi NE, Tiberti NE

Avellino: Mussini 16, Dell’Agnello 11, Grande 5, Lewis 15, Jurkatamm 9, Costi, Cicchetti 14, Pini 3, Donati NE, Chandler 17, Zerini NE

Foto di Massimiliano Salvi

