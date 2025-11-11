12:11Open Day alla Scuola dell’Infanzia Sant’Agnese di Gaibanella: sabato 29 novembre un invito per le famiglie

La Scuola dell’Infanzia Sant’Agnese di Gaibanella, a pochi minuti dalla città di Ferrara, apre le porte alle famiglie per una mattinata di incontro, scoperta e condivisione in occasione dell’Open Day in programma sabato 29 novembre, dalle ore 10.30 alle 12.00. L’appuntamento sarà un’occasione per conoscere da vicino la realtà educativa della scuola, il personale e gli spazi interni ed esterni, ampi e attrezzati per accompagnare i più piccoli nella loro crescita. Durante la mattinata sono previste attività pratiche pensate per coinvolgere i bambini, e una merenda offerta a tutti i piccoli partecipanti.

La Scuola Sant’Agnese si distingue per l’ambiente accogliente e familiare, un team educativo qualificato capace di personalizzare i percorsi di apprendimento in base alle esigenze di ogni bambino, una cucina interna che garantisce pasti genuini e orari flessibili per andare incontro alle necessità delle famiglie. Da sempre la scuola promuove una forte collaborazione con le realtà del territorio, offrendo ai bambini esperienze dirette per conoscere e valorizzare ciò che li circonda. Le famiglie interessate sono invitate a partecipare all’Open Day per scoprire l’offerta educativa e confrontarsi con il personale della scuola.

