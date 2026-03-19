REFERENDUM GIUSTIZIA, BERGAMINI (FORZA ITALIA): “IL NO SENZA ARGOMENTI SI NASCONDE DIETRO INSULTI E STRUMENTALIZZAZIONI”

È evidente ormai a tutti: ogni volta che si prova ad aprire un confronto serio sulle ragioni del Sì al referendum sulla giustizia, si viene travolti da una valanga di commenti offensivi e completamente fuori tema. Un atteggiamento che ho riscontrato direttamente sia nei post che pubblico personalmente, sia in quelli di tanti altri sostenitori del Sì, a conferma di un clima che nulla ha a che vedere con un confronto civile e costruttivo. Non è un caso. Il fronte del No, sostenuto da una certa sinistra e dal Movimento 5 Stelle, si è accerchiato e attorniato di persone che non portano alcun contributo nel merito, ma che intervengono esclusivamente con maleducazione, attacchi personali e slogan vuoti. Un comportamento che dimostra chiaramente quanto siano fragili, se non del tutto infondate, le ragioni di chi si oppone alla riforma. Quando mancano gli argomenti, si alza la voce. Quando non si riesce a spiegare il perché del No, si prova a spostare il dibattito su polemiche sterili e insulti. Ma così non si fa politica, né tantomeno si contribuisce a un confronto democratico. La differenza è sotto gli occhi di tutti: da una parte chi sostiene il Sì con contenuti, proposte e una visione chiara di una giustizia più equa; dall’altra chi non ha nulla da offrire se non aggressività e strumentalizzazione. È anche per questo che è necessario andare avanti con determinazione: per restituire serietà al dibattito pubblico e costruire una riforma che metta davvero al centro i cittadini. Il Sì è una battaglia che dobbiamo vincere anche per il futuro: per garantire alle nuove generazioni e a quelle che verranno un sistema di giustizia più giusto, equilibrato e davvero al servizio dei cittadini. A dirlo è Davide Bergamini, parlamentare di Forza Italia.

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