15° EDIZIONE DEL PREMIO DANIELE PO OSPITE D’ONORE ALLA SCUOLA SECONDARIA “IL GUERCINO”

Donna, vita, libertà

Il 25 ottobre 2023 presso la scuola “Il Guercino” si è tenuta la 15° edizione del premio Daniele Po. Un premio al femminile che serve a dare visibilità a persone poco conosciute ma con una storia molto importante.

La vincitrice di quest’ anno è Zayneb Zinal Bayazidi, attivista del movimento rivoluzionario in Iran. Dopo la Premiazione ufficiale presso la Cappella Farnense di Bologna e vari incontri nei Comuni di Pieve di Cento e Cento, è stato un onore per la scuola Il Guercino avere questo incontro dove è stato spiegato ai partecipanti,che la popolazione curda è sottomessa, discriminata e tutto ciò è causa di numerosi scontri.

Il governo, naturalmente,cerca di reprimere ogni rivolta prima che il movimento diventi troppo forte. A conclusione dell’ incontro sono state formulate tante domande, dai partecipanti, a cui l’ attivista ha risposto con entusiasmo.

Potente, comprendente, trasversale: la rivoluzione in Iran continua, a portarla avanti sono proprio le donne. Infatti le donne non lottano solo per rimuovere l’obbligatorietà dell’hijab, cioè il velo che sono costrette a portare. Ma anche per sostituire la dura dittatura con una proposta alternativa di governo: il confederalismo democratico, cioè una vita insieme alle differenze di ognuno, ai diritti di tutti, ma anche al rispetto e alla difesa dell’ambiente.

Le manifestazioni in Iran si sono intensificate successivamente alla morte della giovane Mahsa Amini: una ragazza arrestata ed uccisa dalla polizia per aver posizionato male il velo.

Da molto tempo le donne lasciano scoperte alcune ciocche di capelli come segno di ribellione alle autorità. Al giorno d’oggi non solo le donne, ma anche diversi giovani ed adulti si impegnano a supportare e a lottare per un sistema più liberale, che tenga conto del loro pensiero e della loro libertà.

Ringraziamo anche Nedda Alberghini e Fortunato Po, che dal 2007 si impegnano come fondatori di “Le Case degli Angeli di Daniele nel mondo”, con una forte ricaduta sociale e un alto valore educativo specialmente rivolto alle giovani generazioni. Per i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria è stata una grande opportunità. Grazie anche a Lions e Strade.

