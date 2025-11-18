  • Mar. Nov 18th, 2025

+2    L’anniversario della Pinacoteca tra melodie, capolavori e incontri 22 a 23 novembre 2025

Nov 18, 2025
Due anni dopo la riapertura della Civica Pinacoteca “il Guercino”, Cento celebra un traguardo che è anche un nuovo inizio. Con “+2. L’anniversario della Pinacoteca tra melodie, capolavori e incontri”, in programma il 22 e il 23 novembre, la città festeggia il secondo anniversario di un museo che è tornato a essere luogo vivo, accogliente e sempre più aperto alla comunità.

SABATO 22 NOVEMBRE 2025

ore 11 – Chiesa di San Lorenzo

Visita guidata alla mostra “Diavolerie. Guercino magico, macabro e demoniaco” 

Con Fausto Gozzi 

Prenotazione obbligatoria

dalle ore 15.30 alle ore 19 – Civica Pinacoteca “il Guercino”

MUSICA PER GLI OCCHI

Le sale della Pinacoteca risuonano delle note di:

Manuela Turrini e Leonora Milovanova – fisarmonica e pianoforte, Giorgia Boldini e Alessio Alberghini – violino e flauto/traversiere, Eleonora Licata – arpa

ore 16 e ore 17 – Civica Pinacoteca “il Guercino”

INVITO ALLA MERAVIGLIA

Una passeggiata a passo lento tra capolavori e musica.

Con Elena Bastelli e i musicisti Manuela Turrini, Leonora Milovanova, Giorgia Boldini, Alessio Alberghini, Eleonora Licata

Prenotazione obbligatoria

ore 18:30 – chiesa di San Lorenzo

CONCERTO BAROCCO. Mousikè Brass Quintet

Alessio La Chioma e Roberto Maffeis – trombe, Damiano Servalli – corno, Adamo Carrara – trombone, Giacomo Bernardi – tuba

Ingresso libero

DOMENICA 23 NOVEMBRE 2025

ore 11 e ore 12 – Chiesa di San Lorenzo

INVITO ALLA MERAVIGLIA

Una passeggiata a passo lento tra capolavori e musica.

Con Lorenzo Lorenzini e i musicisti Davide Zanasi – organo e Loredana Ferrante – voce

Prenotazione obbligatoria

ore 15 – Civica Pinacoteca “il Guercino”

IL GUERCINO. CHE BURLONE!

Visita guidata e laboratorio didattico, età 6-11 anni. Max 15 persone

Prenotazione obbligatoria

dalle ore 15,30 alle ore 19 – Civica Pinacoteca “il Guercino”

MUSICA PER GLI OCCHI

Le sale della Pinacoteca risuonano delle note di Marina Scaramagli ed Eva Brigliadori – violoncello e flauto, Andrea Zeppieri – contrabbasso solo, Alessio Alberghini e Giovanni Taddia – flauto e chitarra, Eleonora Licata – arpa

ore 16 – chiesa di San Lorenzo

Visita guidata alla mostra “Diavolerie. Guercino magico, macabro e demoniaco”

Con Valeria Tassinari

Prenotazione obbligatoria

ore 17 e ore 18 – Civica Pinacoteca “il Guercino”

INVITO ALLA MERAVIGLIA

Una passeggiata a passo lento tra capolavori e musica.

Con il Direttore Giovanni Sassu e i musicisti  Marina Scaramagli, Eva Brigliadori, Andrea Zeppieri, Alessio Alberghini, Giovanni Taddia, Eleonora Licata

Prenotazione obbligatoria

L’ingresso ai Musei e la partecipazione alle iniziative sono gratuiti.

Info e prenotazioni: pinacoteca@comune.cento.fe.it

