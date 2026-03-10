​20 Anni di Motorsport: Mirco Lazzari si racconta a Cento.

​Venerdì 13 marzo, alle ore 20:30, la Sala Zarri di Cento ospiterà un appuntamento imperdibile per gli amanti della fotografia e delle due ruote: la presentazione della 20ª edizione del libro fotografico di Mirco Lazzari, firma di prestigio nel panorama internazionale del motorsport.

​Il Racconto: Oltre la Velocità

​Non sarà una semplice rassegna di scatti, ma un viaggio introspettivo. Mirco Lazzari, attraverso il suo obiettivo, esplora il sottile confine tra la pista e l’esistenza umana, catturando emozioni che sfuggono all’occhio distratto.

​”Mostrare le cose attraverso immagini in movimento è ciò che amo. Ciò che cerco. Mostrarli amplificandoli, esasperandoli, enfatizzando i momenti che compongono la vita stessa.”

​La serata si snoderà tra backstage inediti, la bellezza dei paddock e una retrospettiva storica che ripercorre vent’anni passati “al seguito” del Mondiale.

​Un Tributo Speciale: Ayrton Senna

​Il culmine dell’evento sarà dedicato a un’icona senza tempo. In chiusura, verrà proiettato un filmato suggestivo su Ayrton Senna, parte della mostra curata da Lazzari insieme ad Angelo Orsi in occasione del trentennale dalla scomparsa del pilota.

​Dettagli dell’evento:

​Dove: Sala Zarri, Palazzo del Governatore, Cento (FE)

​Quando: Venerdì 13 marzo

​Orario: Inizio presentazione ore 20:30 (accoglienza dalle ore 20:00)

​Organizzazione: Pro Loco del Gambero di Cento

​Ingresso: Libero e gratuito

​Breve nota sull’autore

​Mirco Lazzari è considerato uno dei principali fotografi di motorsport al mondo. Con la sua cifra stilistica unica, ha saputo trasformare la cronaca sportiva in arte visiva, collaborando con le testate e i brand più prestigiosi del settore.

