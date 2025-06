Sarà presentato il prossimo 5 giugno alle ore 18 alla Libreria Il Secondo Rinascimento di Bologna “I love de Sade” di Mauro Mazzoni, in una nuova edizione curata dall’editore ferrarese Arte e Carta.

Ferrara è una città ospitale, piena e formicolante di sogni. È la città dei parchi e dei chioschi dove un tempo suonavano le orchestrine. È la città dell’arte, una città di vita, splendente di una sua propria luce nelle albe vigorose e nei suoi tramonti d’oro e di opale sul castello. Ma verso il mezzogiorno è come tante città vivaci; distratta. Sono quelli i momenti in cui le donne escono per fare la spesa, in vista non solo della cena quanto anzitutto del pranzo. L’ora del buon pane, dei formaggi, della carne, delle cipolle e dei cardi e anche nei quartieri che circondano il centro storico, la gente emersa dai negozi e dagli uffici per la spesa o una breve pausa caffè, presta ben poca attenzione a ciò che accade attorno.

Una città che viene sconvolta da alcuni orrendi delitti sui quali è chiamata ad indagare la vice commissario Camilla de Laurentis.

Mauro Mazzoni stimato psicologo e psicoterapeuta da anni si diletta nella scrittura con romanzi di successo come “Le straordinarie avventure del Signor Capitano D’Eon” “I Sette diavoli del Signor Giulio”, spaziando dal romanzo storico alla narrativa.

La presentazione è curata dalla Libreria Galleria “Il Secondo Rinascimento”, interverrà Carlo Marchetti, ricercatore e cifrematico.

