Il Cento Carnevale d’Europa al Parlamento Europeo di Bruxelles

Un’importante occasione per valorizzare e comunicare il Carnevale in Europa.

Un tour de force di incontri e relazioni fondamentali per portare a conoscenza l’Evento nella sua totalità e molteplici sfaccettature.

Per il suo aspetto storico-culturale, fondamentale è stato l’incontro e conseguente brainstorming con l’Istituto italiano per la cultura.

Ringraziamo l’Onorevole Brando Benifei (Delegato UE-Brasile) per aver pensato a nuovo approccio collaborativo per nuovi orizzonti a Rio De Janeiro.

Fruttuoso è stato il meeting privato con

MEP Alessandra Moretti per l’ottenimento del patrocinio Europeo per il nostro Carnevale; per la creazione di una rete di carnevali e relativa loro presentazione in Parlamento Europeo.

Un primo importante passo con la Delegazione Emilia-Romagna e i loro tecnici per la partecipazione a bandi europei fra i quali Europa Creativa.

Fondamentale è stato, con grande piacere, l’incontro con uno storico e vecchio amico Stefano Bonaccini europarlamentare.

Ringraziamo lui e tutto il suo staff per l’ospitalità, professionalità e l’accoglienza riservataci in questo importante frangente di sviluppo e progettazione.

Con piacere riscontriamo il riconoscimento di così alte figure istituzionali, per il lavoro svolto quotidianamente da parte di tutto il mondo del Cento Carnevale d’Europa in e per tutto il territorio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...