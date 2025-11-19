  • Gio. Nov 20th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

Il Cento Carnevale d’Europa al Parlamento Europeo di Bruxelles

DiGiuliano Monari

Nov 19, 2025
Post letto da: 213

Un’importante occasione per valorizzare e comunicare il Carnevale in Europa.

Un tour de force di incontri e relazioni fondamentali per portare a conoscenza l’Evento nella sua totalità e molteplici sfaccettature.

Per il suo aspetto storico-culturale, fondamentale è stato l’incontro e conseguente brainstorming con l’Istituto italiano per la cultura.

Ringraziamo l’Onorevole Brando Benifei (Delegato UE-Brasile) per aver pensato a nuovo approccio collaborativo per nuovi orizzonti a Rio De Janeiro.

Fruttuoso è stato il meeting privato con

MEP Alessandra Moretti per l’ottenimento del patrocinio Europeo per il nostro Carnevale; per la creazione di una rete di carnevali e relativa loro presentazione in Parlamento Europeo.

Un primo importante passo con la Delegazione Emilia-Romagna e i loro tecnici per la partecipazione a bandi europei fra i quali Europa Creativa.

Fondamentale è stato, con grande piacere, l’incontro con uno storico e vecchio amico Stefano Bonaccini europarlamentare.

Ringraziamo lui e tutto il suo staff per l’ospitalità, professionalità e l’accoglienza riservataci in questo importante frangente di sviluppo e progettazione.

Con piacere riscontriamo il riconoscimento di così alte figure istituzionali, per il lavoro svolto quotidianamente da parte di tutto il mondo del Cento Carnevale d’Europa in e per tutto il territorio.

Giuliano Monari

Articoli correlati

Cronaca
Ferrara. Il Procuratore Garau saluta il Comando Provinciale dei Carabinieri.
Nov 19, 2025 Comando Carabinieri
Cronaca
IL CAPOGRUPPO LEGA ALEX MELLONI E IL SEGRETARIO LUCA CARDI ADERISCONO ALLA MOBILITAZIONE PER L’OSPEDALE
Nov 19, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
MANIFESTAZIONE “PER IL DIRITTO D’ESSER CURATI ALL’OSPEDALE CI CENTO”
Nov 19, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca