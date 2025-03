3° Memorial Cevolani

Si terrà il prossimo 12 aprile dalle ore 10, presso il tratto centese della pista ciclabile Cento – Renazzo, (ritrovo all’intersezione con Via Sant’Orsano, ndr) il 3° memorial Vittorio Cevolani; una biciclettata non competitiva organizzata dall’Associazione Mattia e i Suoi Amici per ricordare, proprio nel giorno del 97° compleanno, uno dei soci fondatori.

L’iscrizione è gratuita e la manifestazione, denominata “Fino alla rotonda e poi ritorno” si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. I partecipanti sono tenuti al rispetto delle vigenti normative del codice della strada, anche per quanto riguarda l’equipaggiamento da indossare. I minorenni possono partecipare purchè accompagnati da un genitore o di chi ne fa le veci. La biciclettata non è competitiva, tuttavia la giuria conferirà, a proprio insindacabile giudizio, il primo premio ad uno dei partecipanti.

ALBO D’ORO:

2023 – TOMMASO PIRANI;

2024 – DOMENICO DONATO;

