43° EDIZIONE DEL PREMIO DI LETTERATURA RAGAZZI DELLA FONDAZIONE CARICENTO

FESTIVAL

DEL PREMIO LETTERATURA RAGAZZI DI CENTO

Cinque giorni di iniziative per sostenere e promuovere la lettura tra i più giovani

Torna finalmente in presenza, dopo due anni in versione online, il FESTIVAL del PREMIO LETTERATURA RAGAZZI 43° edizione, dal 10 al 14 maggio 2022.

Ideato, organizzato, promosso e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, il Festival è legato al più longevo e ininterrotto tra i premi letterari italiani, nato nel 1978 unico Premio italiano ad avere avuto Gianni Rodari come primo ed unico Presidente di Giuria.

Oggi il PLR ha raggiunto una tale capillarità sul territorio nazionale, da vantare una Giuria Popolare di oltre 13.000 ragazzi delle scuole di tutta Italia e all’estero: Parigi, Berlino e Pula. Un vero e proprio esercito di ragazzi, che voterà i libri finalisti scelti da una Giuria Tecnica altamente qualificata, tra i 289 titoli candidati.

Il FESTIVAL rappresenta la conclusione di un anno di lavoro, una vera e propria Festa della “letteratura”, un’iniziativa di interesse nazionale che coinvolgerà case editrici, autori e pubblico catapultando Cento sul panorama nazionale completamente gratuito per tutti i partecipanti.

“Un’opportunità – come è stata definita dalla Presidente della Fondazione Raffaella Cavicchi – per dare alla nostra città cinque giorni di visibilità all’insegna della letteratura per ragazzi e ravvivare il centro storico grazia ad Premio conosciuto in tutta Italia che vedrà importanti ospiti del panorama nazionale. Un’iniziativa culturale che abbraccia tutti, dai più piccoli alle persone adulte, perché i libri non hanno età.”

Qualche settimana fa si è svolta la selezione degli albi illustrati e la Giuria presieduta dall’illustratore Ivan Canu, dopo attenta valutazione ha annunciato il vincitore del Premio MIGLIOR ALBO ILLUSTRATO:

L’isola delle ombreillustrato daClaudia Palmarucci, testi di Davide Calì, Orecchio Acerboeditore;

Nella stessa seduta sono stati selezionati quindici illustratori dei quali sarà allestita una mostra con tavole originali, di cui tre finalisti:

I finalisti del XVIII Concorso per Illustratori del Premio:

Isabella Labate con le illustrazioni dell’alboUn tempo per ogni cosa, Kite edizioni;

con le illustrazioni dell’alboUn tempo per ogni cosa, Kite edizioni; Emily Winfried Martin con le illustrazioni dell’albo Immagina. Frammenti di storie che ancora non esistono, Terre di mezzo editore;

con le illustrazioni dell’albo Immagina. Frammenti di storie che ancora non esistono, Terre di mezzo editore; Sydney Smith con le illustrazioni dell’albo Piccolo in città, Orecchioacerbo editore.

I selezionati per la mostra:

Simone Rea I racconti del tavolo Vanvere edizioni

I racconti del tavolo Vanvere edizioni Jon Klassen Tasso e Puzzola HarperCollins

Tasso e Puzzola HarperCollins Alessandro Sanna Poesia con fusa Lapis edizioni

Poesia con fusa Lapis edizioni Michael Bardeggia Dante il mi’ babbo ARKA edizioni

Dante il mi’ babbo ARKA edizioni Mara Cerri Il segreto Mondadori

Il segreto Mondadori Johanna Schaible C’era una volta e ancora ci sarà Orecchio acerbo

C’era una volta e ancora ci sarà Orecchio acerbo Jeremie Royer Il giovane Darwin TUNé

Il giovane Darwin TUNé Marco Somà La divina commedia il primo passo nella selva oscura Einaudi

La divina commedia il primo passo nella selva oscura Einaudi Sofia Paravicini I Lucci della via lago Salani Editore

I Lucci della via lago Salani Editore Jan Mallard La Corsa degli animali Camelozampa

A dare il via al Festival martedì 10 maggio lo spettacolo teatrale di Luigi Dal Cin “Ragazzi, quante storie! La forza vitale della narrazione” per le scuole primarie e secondarie, nella stessa giornata laboratori ed incontri con i più piccolini con EMANUELA BUSSOLATI e, il primo di tre seminari promossi dall’Accademia Drosselmeier di Bologna, online con SILVANA SOLA sul tema “Abiti di buona fattura: novità e qualità negli albi illustrati.”

MERCOLEDÌ 11 maggio, in mattinata Laura Bonalumi incontrerà gli studenti che fanno parte della Giuria Popolare, alle 11.00 sarà inaugurata la Mostra del XVIII Concorso per Illustratori presso la sede della Fondazione CR Cento (con tavole originali), e nel tardo pomeriggio il secondo seminario online con GRAZIA GOTTI sul tema “Dirlo con i versi: poesie per bambini, ragazzi, e adolescenti”.

GIOVEDÌ 12 maggio GUIDO QUARZO, Laura Bonalumi, STEFAN BOONEN e MELVIN, incontreranno gli alunni delle scuole. Alle 17 terzo ed ultimo appuntamento con i seminari online dedicati ad insegnanti, bibliotecari, librai e curiosi con FEDERICA IACOBELLI “Storie in forma di teatro”; alle 18.30 nel Salone di Rappresentanza della Cassa di Risparmio di Cento, Lectio Magistralis di MARCO DALLARI dal titolo “Il ruolo del libro nella crescita/educazione dei ragazzi”

VENERDÌ 13 maggio, continuano gli incontri programmati nelle scuole con Laura Bonalumi e Guido Quarzo, e si aggiungono gli autori stranieri. Arriveranno a Cento Malika Ferdjoukh finalista con il libro“Quattro Sorelle ENID” e la coppiaStefan Boonen e Melvin autori dellibro finalista“IO e LEO” anche loro impegnai in un fitto calendario di incontri. Alle 17 in Sala Zarri MANLIO CASTAGNA presenterài libri: “La notte delle malombre” libro segnalato dalla Giuri Tecnica del PLR e e “116 Film da vedere prima dei 16 anni”; alle 18 nel Salone di Rappresentanza della Cassa di Risparmio di Cento incontro con DAVIDE CALÌ e IVAN CANU sul tema: “Albi Illustrati e social: sfida o opportunità”.

Dalle 15 alle 19 FESTA IN PIAZZA con tante attività anche sul tema del Carnevale: Costruiamo una maschera dai mille colori per l’Ucraina; Prendiamoci cura della vista dei bambini!; Passaporto: laboratorio di maschere di carta; Il gran teatro dei Burattini; Una foresta di maschere.

SABATO 14 maggio, alle ore 11. Nel seicentesco Salone di Rappresentanza della Cassa di Risparmio di Cento, si svolgerà la Cerimonia di Premiazione della 43° edizione del Premio Letteratura Ragazzi, dove finalmente conosceremo la classifica finale dei vincitori.

Dalle 10 alle 19 del sabato, si svolgerà la FESTA DI STRADA, un grande festa di strada in Piazza Guercino con giochi, laboratori, letture dedicate ai quattro temi del Festival: arte, scienza, illustrazione e poesia. Aderiscono all’iniziativa molte attività commerciali del centro storico e numerose associazioni specializzate in didattica dell’arte, della scienza e della letteratura. Moltissime le attività proposte: Scratchtoons!, C’era una volta la Modellazione 3D, Evviva Carnevale!, Laboratori di mindfulness per bambini, Jukebox: uno strumento da favola, Questo grandissimo libro: io dico l’universo, laboratorio con l’argilla Non fare quella faccia!, Burattini veloci, Il Carnevale degli animali!, Laboratori di lettura per i più piccoli, Sartorie ad arte, Mutamenti: laboratorio di fumetto, Giochi di una volta, Un tunnel di libri, Happy Green World, Caccia alla Maschera.

Chiuderà il Festival, sabato 14 maggio alle ore 19, il lancio dei palloncini per i bambini dell’Ucraina un’iniziativa dedicata ai bambini dell’Ucraina.

Un vero e proprio evento culturale che invaderà Cento per cinque giornate: 1 spettacolo teatrale per ragazzi, 3 seminari per adulti, 1 mostra, 1 Lectio Magistralis, 1 conferenza, 17 incontri con autori e 24 laboratori.

In via del tutto eccezionale, questa edizione vedrà una collaborazione inedita con il CENTO CARNEVALE D’EUROPA, uno dei più importanti carnevali storici d’Italia, che comincerà le sfilate proprio domenica 15 maggio. Molte le attività del FESTIVAL che richiameranno il Carnevale: laboratori, caccie al tesoro, tanti biglietti ingresso al carnevale in palio, maschere e tante sorprese per tutti.

“Il Festival permette ai ragazzi di conoscere personalmente gli autori dei libri che hanno letto, e questa esperienza rimane indelebile nelle loro menti – commenta Elena Melloni coordinatrice del Premio – in queste cinque giornate si potranno incontrare a Cento grandi autori, illustratori, formatori tutto nell’ambito della letteratura per ragazzi, senza dimenticare il divertimento all’insegna della formazione”.

IL PREMIO.

Nato nel 1978 quest’anno compie 43 anni e si conferma il primo, più longevo e ininterrotto premio di letteratura dedicato ai ragazzi nel panorama Italiano. Ebbe la grande fortuna di avere Gianni Rodari quale primo ed unico Presidente della Giuria Tecnica – dopo di lui non vi fu più nessun Presidente – ha visto passare nella Giuria grandi nomi del giornalismo, della pedagogia e della letteratura. Anche tra i vincitori grandi firme come Roberto Piumini, Michelangelo Antonioni, Giuseppe Pedriali fino ad una sconosciuta J. K. Rowling, mamma di Harry Potter.

La formula democratica e vincente è quella di lasciare ad una Giuria Popolare formata da oltre 13.000 ragazzi, il verdetto finale, dopo che la Giuria tecnica ha scelto le terne finaliste.

Promosso unicamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, ha come mission quella di promuove la lettura nelle scuole attraverso libri sempre nuovi grazie agli insegnanti, vero motore di questo premio; acquistare migliaia di copie di libri da regalare alle scuole di tutta Italia, contribuendo al mercato dell’editoria ed infine, premiare gli autori vincitori. Da qui lo slogan del premio: “Premia chi scrive, vince chi legge”.

Il 5 Novembre 2021 si è riunita in presenza la Giuria Tecnica formata da Anita Gramigna (Università di Ferrara), Severino Colombo (Corriere della Sera), Nicoletta Gramantieri (Biblioteca salaborsa ragazzi di Bologna), Sabrina Maria Fava (Università Cattolica di Milano), Luigi Dal Cin (scrittore, attore), Silvana Sola (Giannino Stoppani-Accademia Drosselmeier), Cosimo di Bari (Università di Firenze).

Dopo la selezione delle terne finaliste da parte della Giuria Tecnica, la parola passa alla Giuria Popolare un vero e proprio esercito di 13.686 ragazzi per un totale di 645 classi di tutta Italia e di alcune scuole italiane all’estero.

I LIBRI FINALISTI DELLA 43° EDIZIONE

Finalisti sezione scuola primaria: Io e Leo, di Stefan Boonen, traduzione di Laura Pignatti, illustrazioni di Melvin, Sinnos editore; La scatola dei sogni, di Guido Quarzo e Anna Vivarelli, Editoriale scienza; Tess e la settimana più folle della mia vita, di Anna Woltz

Traduzione di Anna Patrucco Becchi illustrazioni di Regina Kehn Beisler editore.

Finalisti sezione scuola secondaria di primo grado:

Quattro sorelle ENID, di Malika Ferdjoukh, traduzione di Chiara Carminati, illustrazioni di Luca Tagliafico, Pension Lepic editore; BIANCO, di Laura Bonalumi, Il Battello a vapore editore; Alma del Vento, di Timothée de Fombelle, traduzione di Maria Bastanzetti, illustrazioni François Place Mondadori editore.

Il PREMIO POESIA alla quinta edizione, ed è stato assegnato Poesia con fusa di Chiara Carminati Illustrazioni di Alessandro Sanna, Lapis edizioni

Libri segnalati: La notte delle malombre, di Manlio Castagna Mondadori editore; Le ali di Berta, di Sara Lundberg, Traduzione di Maria Valeria D’Avino, Orecchioacerbo editore; Il giovane Darwin, di Fabian Grolleau, Jeremie Royer, Traduzione di Stefano Andrea Cresti, Tunué editore; Il Giardino delle Meduse, di Paola Vitale, Illustrazioni di Rossa Bossù, Camelozampa editore;

LIBRERIA ALBATROS

Potrete trovare tutti i libri in concorso, Firmacopie in corso Guercino, Orari: ven 16-18 / sab 9-10.30

Per scaricare il programma dettagliato:

www.premioletteraturaragazzi.it

https://www.facebook.com/premioletteraturaragazzicento/

https://www.instagram.com/premioletteratura/

www.fondazionecrcento.it

Info point

Piazza Guercino | Orari: ven 15-19 / sab 10-19

Informazioni e prenotazioni

Segreteria organizzativa ComunicaMente

da lunedì a venerdì 9.00-17.00

tel: 051.5061147 / 347.0487975 Giò Castagnoli / 328.4968060 Beatrice Rossi e-mail: didattica@comunicamente.it

