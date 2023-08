439 FIERA DI CENTO: Si lavora per l’allestimento …

Si lavora a pieno regime per l’allestimento della 439 Fiera Campionaria di Cento che inaugurerà mercoledì 6 settembre prossimo alle ore 19.00 alla presenza delle autorità civili e militari presso il Piazzale della Rocca. Intanto, in Piazza del Guercino e nelle location fieristiche, si lavora alacremente per far si che mercoledì sia tutto pronto per il taglio del nastro. Una Fiera innovativa che si propone come collante tra associazionismo, commercio, artigianato, industria, ristorazione e intrattenimento. Una scommessa che Riccardo Cavicchi, presidente di Delphi Internaztional, intende “vincere per mettere a valore tutte le peculiarità del territorio centese”.

