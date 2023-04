📺44°EDIZIONE DEL PREMIO LETTERATURA RAGAZZI – DAL 3 AL 6 MAGGIO

FESTIVAL

DEL PREMIO LETTERATURA RAGAZZI DI CENTO

Quattro giorni di iniziative per sostenere e promuovere la lettura tra i più giovani

Torna a Cento, il grande appuntamento con la letteratura per ragazzi.

Dal 3 al 6 maggio 2023 prenderà vita il FESTIVAL del PREMIO LETTERATURA RAGAZZI 44° edizione Ideato, organizzato, promosso e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, il Festival è legato al più longevo e ininterrotto tra i premi letterari italiani, nato nel 1978 unico Premio italiano ad avere avuto Gianni Rodari come primo ed unico Presidente di Giuria.

Oggi il PLR ha raggiunto una tale capillarità sul territorio nazionale, da vantare una Giuria Popolare di oltre 13.000 ragazzi delle scuole di tutta Italia e all’estero: Parigi, Berlino e Pula. Un vero e proprio esercito di ragazzi, che voterà i libri finalisti scelti da una Giuria Tecnica altamente qualificata che ha selezionato i titoli finalisti tra i 169 titoli in concorso.

Il FESTIVAL rappresenta la conclusione di un anno di lavoro, una vera e propria Festa della “letteratura”, un’iniziativa di interesse nazionale che coinvolgerà case editrici, autori e pubblico catapultando Cento sul panorama nazionale completamente gratuito per tutti i partecipanti.

“Un’opportunità – come è stata definita dalla Presidente della Fondazione Raffaella Cavicchi – per quattro giorni la nostra città sarà capitale della letteratura per ragazzi. Arriveranno a Cento importanti ospiti del panorama nazionale della letteratura e non solo. Un’iniziativa culturale che abbraccia tutti, dai più piccoli alle persone adulte, perché i libri non hanno età.”.

Gli organizzatori, reduci dall’enorme successo ottenuto con le celebrazioni per i 25 anni dalla vittoria di J. K. Rowling con il libro “Harry Potter e la pietra filosofale” nel 1998 – unico riconoscimento italiano ad aver premiato la nota scrittrice britannica quando ancora era una semi-sconosciuta, si preparano ad accogliere in città migliaia di ragazzi.

“Quest’anno abbiamo scelto di affiancare al FESTIVAL un verso tratto dal libro di Poesie di Carlo Marconi … “e nei tuoi piedi ancora non lo sai/ci sono tutti i passi che farai”– commenta Elena Melloni coordinatrice del Premio – perché in essa ritroviamo la stessa proiezioni al futuro che immaginiamo noi quando affidiamo un libro nella mani dei ragazzi”

CONCORSO ALBI ILLUSTRATI

Di seguito l’elenco dei selezionati: Sonia Maria Luce Possentini con il libro L’Estate dei tuffi Orecchioacerbo ed; Francesca Ballarini con il libro L’isola di Axel Primavera ed.; Britta Teckentrup (Berlino) con il libro Il germoglio che non voleva crescere Uovonero ed.; Margherita Travaglia per la copertina di L’esercito degli schiaccianoci San Paolo ed.; Alessandro Baronciani con il libro La linea che separa le cose Mondadori ed.; Armando Fonseca, Amanda Mijangos, Juan Palomino (Messico), con il libro La forma del mare. Poesie di pesci, stelle e sirene Terre di Mezzo ed.; Mélanie Rutten (Belgio) con il libro La foresta tra le due Camelozampa ed; Tanja Esch (Germania) con il libro Otto e il mistero della nuova compagna Edizioni EL; Chiara Fedele per la copertina di Il fiume al contrario Rizzoli ed.; Nora Dasnes (Norvegia)con il libro Nel mio cuore tempesta Mondadori; Marianna Balducci con il libro Nata in via delle cento stelle testidi Federico Taddia Mondadori.

Tre invece i finalisti del concorso: YUKIKO NORITAKE (Giappone)con il libro Due fratelli, una forestaTerre di Mezzo ed.,una riflessione su come scelte diverse portano a modifiche dell’ambiente in cui viviamo; GIANLUCA FOLI, con il libro Le due Frida Notes ed.,un viaggio inquel Messico sognante e violento che l’artista (Frida) riverserà nella sua arte, come balsamo per le sue ferite e RYAN ANDREWS (Giappone), Era il nostro patto Il Castoro ed., il racconto di un’avventura di ragazzi nella “notte più magica dell’anno”, quella dell’Equinozio d’Autunno.

Infine il Premio per la Miglior Narrativa illustrata, va a NEIL PACKER (Londra) con l’albo Unico nel suo genere, l’autore, giàvincitore del Bologna Ragazzi Award 2021, ci racconta una quotidianità che diventa elenco, catalogo sentimentale, narrazione che da privata si fa collettiva e universale.

Ad inaugurare il Festival due appuntamenti per piccoli e adulti: il primo mercoledì 3 maggio ore 10 al Teatro Pandurera, lo spettacolo teatrale Il Teatro disegnato di GEK TESSARO “Il Circo delle Nuvole” per le classi della Scuola Primaria, nel pomeriggio alle ore 16.30, nel Salone di Rappresentanza di CREDEM incontrocon UMBERTO GALIMBERTI “La lettura educa la mente e il sentimento” per genitori, insegnanti, educatori e a tutti coloro che sono interessati al tema (ingresso libero fino ad esaurimento posti).

Giovedì 4 Maggioinizieranno gli incontri programmati per le scuole, il primo alle ore 9.00 con PIERDOMENICO BACCALARIO autore dellibro finalista “La rivincita dei matti” prima inSala Zarri, poi a Renazzo all’IC Lamborghini, incontrerà gli studenti che fanno parte della Giuria Popolare,

presenterà gli incontri Marcella Terrusi. Nella stessa mattinata due incontri programmati nel Salone di Rappresentanza CREDEM, con l’autore finalista NICOLA CINQUETTI che presenterà il libro “L’incredibile notte di Billy Bologna” ad accompagnarlo Andrea Moretti. Alle ore 11.00 nella

Sede Fondazione Cassa di Risparmio di Cento si terrà l’inaugurazione della MOSTRA ILLUSTRATORI XIX Concorso Illustratori: tavole originali di 15 libri selezionati tra quelli partecipanti al PLR e del Premio per la Narrativa Illustrata, presentazione a cura di Simona Pinelli (per prenotare le visite info@premioletteraturaragazzi.it).

Venerdì 5 Maggio in mattinata due incontri con Pierdomenico Baccalario nel Salone di Rappresentanza CREDEM (quello delle ore 11.30 sarà in diretta streaming Fb/web/Youtube) presenta il libro finalista del PLR “La rivincita dei matti” accompagnato da Fulvia Ippolito. In arrivo dalla Francia ALICE BUTAUD finalista conil libro “Le bambine di solito non salgono così in alto”incontrerà i ragazzi delle scuole primarie al Cinema Teatro Don Zucchini, 9.30 e 11.00, modera e traduce gli incontri Valerie Donati.

Sempre alle 9.30 e alle 11.00 al Teatro Borselli, ANGELO PETROSINO presenta il libro finalista del “Bambini si diventa” per gli studenti della scuola primaria, modera l’incontro Andrea Moretti.

Due gli appuntamenti con la grande poesia di CARLO MARCONI vincitore delVI Premio Poesia “Gianni Cerioli”con il libro“Poesie del camminare, in Sala Zarri ore 9.30 e 11.00 con un laboratorio per i bambini della scuola primaria. Alle 9.30 presso l’aula Magna dell’IC “il GUERCINO” i ragazzi incontreranno Elena Orlandi, editor del libro finalista “Vento del Nord” di GARY PAULSEN.

Nel pomeriggio, per le scuole in visita di istruzione a Cento, è in programma la visita alla Pinacoteca San Lorenzo, alla mostra “Guercino e la sua scuola”.

Alle 17.00 presso il Cinema Don Zucchini, Proiezione del film fantastico “GGG il Grande, Gigante, Gentile” tratto dal romanzo del 1982 “Il GGG scritto da Roald Dahl” con la regia di Steven Spielberg.

Per tutti, bambini e ragazzi, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Non poteva mancare un momento dedicato agli insegnanti, alle 17.00 nel Salone di Rappresentanza CREDEM, Seminario con SILVANA SOLA sul tema: “Libri imperdibili come chiave di accesso alla lettura”, ospiteAngelo Petrosino, che si rivolge ad insegnanti della scuola dell’infanzia, della primaria, bibliotecari, librai, ecc. (prenotazioni didattica@comunicamente.it). A chiudere la giornata alle ore 18.30, nel Salone di Rappresentanza COSIMO DI BARI presenta il libro inserito nella collana della rivista UPPA “I nativi digitali non esistono” Educare a un uso consapevole, creativo e responsabile dei media digitali, per genitori, educatori, e a tutti coloro che sono interessati al tema.

Sabato 6 Maggioalle ore 11.00 nelSalone di Rappresentanza CREDEM, si svolgerà la CERIMONIA DI PREMIAZIONE della 44° edizione del PREMIO LETTERATURA RAGAZZI DI CENTO.

Condotta dalla coordinatrice del Premio Elena Melloni che intervisterà autori, editori, illustratori, giurati in una suspense fatta di interventi e aneddoti che ci accompagneranno a conoscere la classifica finale. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulle piattaforme fb, Youtube e www.premioletteraturaragazzi.it. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

La sera alle ore 20.30 al Cinema Teatro Don Zucchini, proiezione del film d’animazione “THE BOXTROLLS” Tratto dal libro “Here Be Monsters” di Alan Snow, candidato al premio Oscar, al Golden Globes, al Bafta e al Critics Choice Award. Record di incassi in Italia. Per ragazzi dai 6 anni.

Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.

FESTIVAL off: in questa edizione tutte le attività di promozione del territorio sono affidate al Comune di Cento, che ne ha curato la programmazione.

Mercoledì 3Venerdì 5ore 9.00 e ore 10.30 presso la Biblioteca Civica Evviva la biblioteca! Storie dalla casa dei libri (4-6 anni) per scoprire il magico mondo della Biblioteca attraverso letture e attività laboratoriali (prenotazione obbligatoria prestitobiblio@comune.cento.fe.it); alle 17.00 Party game in biblioteca (8-12 anni) giochi da tavolo mai visti per sfidarsi in velocità, destrezza, memoria e fantasia.

Sabato 6ore 10.30 Piazza Guercino Letture animate per bambini (6-10 anni) a cura della Biblioteca Civica; dalle ore 17.30 “I sabati del Guercino” – Aperitivi Letterari.” degustazione vini e presentazione libri a cura di ISCOM, ASCOM Cento, Confcommercio, CNA e Comitato Cento in vetrina.

Da venerdì 5 a domenica 6 in Piazza Guercino, stand con punto vendita e firma copie a cura della Libreria Albatros e Animazione a cura dell’Associazione Tararì Tararera.

Dal 3 maggio al 3 giugno, Biblioteca Comunale, negli orari di apertura la pubblico

Mostra delle tavole originali della fiaba I colori della fenice Illustrazioni di Gianni Cestari e testi di Silvia Accorsi

I LIBRI FINALISTI DELLA 44° EDIZIONE

Finalisti sezione scuola primaria: Bambini si diventa, di Angelo Petrosino,illustrazioni di Sara Not, Edizioni EL; L‘incredibile notte di Billy Bologna di Nicola Cinquetti traduzione di Francesco Fagnani, Lapis edizioni; Le bambine di solito non salgono così in alto di Alice Butaud, traduzione di Silvia Turato, illustrazioni di Francois Ravard, La Nuova Frontiera

Finalisti sezione scuola secondaria di primo grado: La casa del contrabbandiere

di Annet Huizing,traduzione di Anna Patrucco Becchi, La Nuova Frontiera junior; la rivincita dei matti di Pierdomenico Baccalario, Mondadori editore; il vento del nord di Gary Paulsen, traduzione di Maurizio Bartocci Battello a vapore ed.

Il PREMIO POESIA alla quinta edizione, ed è stato assegnato Poesie del camminare

di Carlo MarconiIllustrazioni di Serena Viola, Lapis edizioni.

Libri segnalati: Sono Vincent e non ho paura diEnne Koens, illustrazioni di Maartje Kuiper, Traduzione di Olga Amagliani, Camelozampa editore; Aspettando il vento diOskar Kroon, traduzione di Samanta K. Milton Knowles, Mondadori editore; Giuditta e l’orecchio del diavolo diFrancesco d’Adamo, Giunti editore; La banda della zuppa dei piselli diRieke Patwardhanillustrazioni di Regina Kehn, Traduzione di Valentina Freschi, Emonsraga editore; Il cavaliere saponetta. Re di spugna. diKristienIn-‘t-Ven, illustrazioni di Mattias De Leeuw, Traduzione di Laura Pignatti Sinnos editore.

IL PREMIO.

Nato nel 1978 quest’anno compie 44 anni e si conferma il primo, più longevo e ininterrotto premio di letteratura dedicato ai ragazzi nel panorama Italiano. Ebbe la grande fortuna di avere Gianni Rodari quale primo ed unico Presidente della Giuria Tecnica – dopo di lui non vi fu più nessun Presidente – ha visto passare nella Giuria grandi nomi del giornalismo, della pedagogia e della letteratura. Anche tra i vincitori grandi firme come Roberto Piumini, Michelangelo Antonioni, Giuseppe Pedriali fino ad una sconosciuta J. K. Rowling, mamma di Harry Potter.

La formula democratica e vincente è quella di lasciare ad una Giuria Popolare formata da oltre 13.000 ragazzi, il verdetto finale, dopo che la Giuria tecnica ha scelto le terne finaliste.

Promosso unicamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, ha come mission quella di promuove la lettura nelle scuole attraverso libri sempre nuovi grazie agli insegnanti, vero motore di questo premio; acquistare migliaia di copie di libri da regalare alle scuole di tutta Italia, contribuendo al mercato dell’editoria ed infine, premiare gli autori vincitori. Da qui lo slogan del premio: “Premia chi scrive, vince chi legge”.

