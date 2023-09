44ma CENTOPASSI 2023

Grande soddisfazione per la Polisportiva Centese, settore podisti, per l’ottima riuscita della 44/ma edizione della ” CENTOPASSI”. Fra competitivi e semplici camminatori quasi un migliaio di persone hanno partecipato all’evento. Vincitore nella classifica maschile il forte atleta di casa Rudy Magagnoli . Mentre in campo femminile ha primeggiato l’atleta Brasini Manuela (atletica Faenza). Fra i gruppi piu’ numerosi quello locale ” Run to gril” che in tema con i nome del gruppo si e’ aggiudicato un buono per acquisto di carne da grigliare.

Premiazioni dei primi e delle categorie effettuate dal Vice Sindaco – assessore allo sport – Vito Salatiello che ha sottolineato come una manifestazione del genere abbia portato tante persone in giro per Cento.

Il percorso non filante, con varie salite sull’argine del Reno e passaggi sotto i due ponti , hanno messo a dura prova le gambe dei podisti. Visto la bella giornata lo sforzo e’ stato mitigato dai bei panorami che si potevano scorgere dall’argine.

Molto apprezzato il ristoro dove oltre ai classici te, acqua e biscotti, i partecipanti hanno potuto assaggiare la famosa ” stria” in alcuni casi farcita con prosciutto o salamino. Non da meno le tartine con marmellata o cioccolata.

