4°Pink Floyd Festival: sold-out l’evento del 13 maggio alla Pandurera

Il 4°Pink Floyd Festival è giunto alla quarta edizione, con un mese di anticipo ha fatto sold out, soddisfazione per l’evento, un ringraziamento a tutto il direttivo e volontari della Pro Loco Del Gambero di Cento, che insieme a me hanno contribuito alla realizzazione di questo evento.

Ricorda il Presidente Rausa Angelo, che l’evento è stato ideato per fini sociali, infatti dal 2018 primo anno dell’evento, parte dell’incasso andrà all’AIRC E.Romagna

Appuntamento il 13 maggio a Cento (FE) alle 21.00 presso il Teatro Pandurera, per una giornata di beneficienza, per festeggiare i 50 anni di un capolavoro, “The Dark Side of the Moon”.

Ospiti dell’evento, i WIT MATRIX, con il loro unico show, con DURGA MCBROOM, la storica vocalist dei Tour dei Pink Floyd

Nel pomeriggio ore 18,00 TARQUINI STEFANO “Mr.Pinky”, tra i più grandi collezionisti al mondo, presenterà il suo libro “Any Colour You Like. The Dark Side of the Moon on Vinyl” e chicche sui pezzi più rari del discografia

Inoltre sarà presente Nicola di Cristofaro, la partecipazione verte sulla presentazione del disco tradotto integralmente in latino di The Dark Side of The Moon: “Occulta Lunae Pars“ con l’autorizzazione dei Pink Floyd. Nato perché leggendo i testi di Dark Side of the Moon si è trovato tantissime analogie con testi dell’antichità da Seneca a Catullo.

Altro progetto, il coinvolgimento della Scuola Taddia area Grafica, dove i ragazzi coinvolti, dovranno creare la locandina per commemorare i 50 Anni di The Dark Side of The Moon.

