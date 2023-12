51^ Pagella d’oro Fondazione Cassa di Risparmio di Cento-VIDEO

Vincitori del premio “La Pagella d’Oro 2023”

Si è svolta giovedì scorso presso il Teatro Pandurera di Cento, la cerimonia di premiazione della 51° edizione del premio “La Pagella d’Oro” promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, Un premio che ancora oggi, dopo tanti anni, riscuote molta attesa tra gli studenti delle scuole coinvolte.

“È sempre emozionante promuovere e partecipare alla cerimonia delle Pagelle d’oro. Come Fondazione siamo convinti che sia importante riconoscere e premiare gli studenti che ottengono importanti risultati scolastici. La loro emozione ci convince ogni anno da 51 anni a rinnovare l’iniziativa” sono state le parole della Presidente della Fondazione Raffaella Cavicchi.

Un teatro gremito di ragazzi emozionati, accompagnati dai loro familiari, che hanno ricevuto una pergamena e un assegno a ricordo di questo importante traguardo. Presente il Sindaco di Cento Edoardo Accorsi, cha voluto portare il saluto dell’Amministrazione comunale e congratularsi con i vincitori presenti augurando loro di poter raggiungere gli obiettivi desiderati.

Ospiti della giornata Michele Vallieri e Vito Zaccaria, centesi, già vincitori della Pagella d’Oro e Campioni del Mondo di Jujuitsu, che hanno raccontato la loro storia di amicizia e di campioni nello sport, cercando di trasmettere ai ragazzi il valore della determinazione e l’importanza delle passioni come chiave per raggiungere qualsiasi obiettivo. Hanno raccontato come è cambiata la loro vita oggi, i traguardi raggiunti proprio grazie a quella determinazione imparata sul tatami.

Di seguito l’elenco dei 103 ragazzi premiati:

ISIT Bassi-Burgatti di Cento: Indirizzo Tecnologico: Lorenzo Melloni, Matteo Rubinetti, Andra Madalina Preda, Antonio Notari, Laura Elena Petrache Liceo scientifico: Davide Paganelli, Lucia Toselli, Anna Maria Govoni, Greta Firrito, Beatrice Mezzetti Economico: Filippo Filippini, Valeria Curati, Alessandro Govoni, Doha El Bouzidi, Matteo Grassilli.

IIS F.lli Taddia di Cento: Sezione Industriale: Salvatore Carozza, Luca Ramponi, Elia Benjamin Borghesan, Emanuele Armone, Iara Dahdal – Servizi: Alessandro Govoni, Aya Zouhri, Silvia Fornasari, Lucrezia Crociara, Daria Emanuela Enica – Tecnico: Manuela Bernucci e Giorgia Bongiovanni (ex-aequo), Guraliuc Raulalexandru, Sara Tassinari, Sofia Marchesi, Alessandro Grasilli.

ISIS Archimede di San Giovanni in Persiceto: Indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing: Edoardo Draghi e Alessia Palmiero (ex-aequo), Shakira Nassih, Sofia Ghini, Marta Bellagamba, Karina Bianca Pop Costruzioni ambiente e territorio: Matilde Mea, Nour Zehhafe, Asia Giardini, Pietro Campagna, Chiara Bernardi Elettronica: Fabio Varignana, Matteo Bonetti, Alessandro Grazia, Leonardo Tito Nina, Valentino Goidanich – Liceo Scientifico: Gaia Alexandra Negrini, Giulia Gamberini, Rachele Elena Ragazzini, Michele Tarozzi, Francesco Sabato Liceo Linguistico: Runa Cremonini, Giada Bortolotti, Elisa Capponcelli, Letizia Fantoni, Marco Veronesi.

Liceo Classico G. Cevolani di Cento: Classico: Margherita Sassoli, Tomas Spiga, Alessia Guazzaloca, Ginevra Cesari e Elisabetta Roncarati (ex aequo), Allegra Barbieri Linguistico: Matteo Pigozzi, Giulia Bruni, Simona Della Santa, Oliver Bettoli, Gabriele Mora Scienze Umane: Mariam Jidori, Giulia Gruppioni, Serena Carletti, Laura Roveri, Arisol Qosja.

ITS Calvi di Finale Emilia: Sezione Costruzioni, ambiente e territorio: Carlotta Guandalini, Alessandro Calzolari, Samuele Zobboli, Raffaele Pollio, Giada Balboni – Agraria, Agroalimentare e Agroindustria: Giorgia Liuzzo, Simone Loche, Chiara La Duca, Matteo Bellodi, Agata Filippini.

Liceo Scientifico M. Morandi di Finale Emilia: Scienze Umane: Athos Filippini, Francesco Giuseppe Melloni, Emma Finotti, Cecilia Filippini, Francesco Zurzolo – Liceo Scientifico: Chiara Roncarati, Fabrizio Giuseppe Pignatti, Donata Gilli, Giulio Maria Barbieri, Gabriele Gallerani – Scienze Applicate: Angelo Panza, Giulia Capucci, Mohamed Mekkaoui, Andrea Benatti, Anita Balboni Liceo Linguistico ed Economico sociale: Giulia Marchetti, Giulia Campana, Ilaria Pincelli, Emma Calderan, Alessia Franceschini

